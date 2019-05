¿Qué es la vasectomia?

La vasectomía es una cirugía ambulatoria que dura alrededor de 20 o 30 minutos y se indica a los pacientes que busca lograr la esterilidad definitiva en los hombres, a través de una sección de ambos conductos deferentes, que son la vía a través de la cual salen los espermios. De esta manera se siguen produciendo, pero el mismo cuerpo los va reabsorbiendo e impidiendo su salida.

Para realizar la vasectomía, el médico coloca anestesia local y realiza una punción en la piel del escroto, por encima de los testículos, a través de la cual se localizan los canales deferentes, ligándolos y cortándolos, por lo que es una vasectomía sin bisturí. Estos canales son los que conducen los espermatozoides de los testículos hasta el pene, de esta forma, los espermatozoides no son liberados durante la eyaculación y, por esto, el óvulo no puede ser fecundado, evitando el embarazo.

Hay que señalar que según los especialistas el paciente no sale infértil de pabellón, ya que después del corte hay un largo camino y en ese recorrido pueden quedar espermios que podrían estar vivos por dos meses o un poco más, entonces, lo que se demore el paciente en quedar estéril, va a depender del tiempo que pase y de la frecuencia de la actividad sexual, o sea, en la medida que el paciente vaya eyaculando, va a ir eliminando todos los espermios que queden en el camino. El porcentaje de falla de la cirugía es de uno cada dos mil casos.

Es importante aclarar que el fluido seminal no está formado solamente por espermios, sino que también por secreciones que producen otras glándulas. Por lo tanto, a pesar de que el espermio no tiene salida, el paciente sigue eyaculando y sale semen, pero sin espermios vitales. Es por esto que no hay ningún cambio en la parte hormonal, es decir, el paciente no va a sentir alteraciones en lo que respecta al deseo sexual, ni tiene posibilidades de quedar impotente.

La vasectomía es la cirugía recomendada para los hombres que no quieren tener más hijos, por lo que es un método anticonceptivo permanente. Es una intervención quirúrgica simple hecha por un urólogo en el consultorio médico, y dura aproximadamente 20 minutos.

A pesar de que la mayoría de los pacientes prefiere realizarse el procedimiento con anestesia general, es decir, dormidos, en algunas clinicas se ofrecen otros dos tipos de analgesia.

El procedimiento se puede realizar también con anestesia puramente local, lo que significa que el paciente está despierto, o con una sedación, lo que implica una combinación entre anestesia local y el apoyo de un anestesista que adormece profundamente al hombre, pero manteniéndolo despierto.

Es recomendable programar tu cirugía y confiarle a profesionales acreditados y especializados debidamente capacitados para realizar este procedimiento.

¿Dónde puedes hacerte la vasectomía?

La vasectomía es un procedimiento quirúgico ambulatorio, es de decir, que pueden realizarse gratuitamente en un hospital público, sin embargo, también es posible realizarla en un hospital privado. Los requisitos varían de un país a otro, siendo que en algunos países basta con que el hombre tenga el número de hijos planeados, haya recibido consejería y lo solicite de manera voluntaria. En otros países debe tener mínimo 35 años y tener por lo menos 2 hijos.

Ventajas y desventajas de la vasectomía

La principal ventaja de que el hombre se realiza la vasectomía es que es un método anticonceptivo permanente, con el cual se evitará un embarazo. Es importante acotar que se deben utilizar métodos anticonceptivos, como pastillas anticonceptivas o inyecciones, durante los primeros 3 a 6 meses después de haberse realizado este procedimiento. Este tiempo puede variar de una persona a otra debido a que son necesarias de 20 a 25 eyaculaciones para eliminar por completo los espermatozoides en los canales, sin embargo, se aconseja consultar al médico cuál es el tiempo más adecuado según su caso.

La cirugía de la vasectomía es bastante simple, sin embargo, el corte realizado en los canales deferentes puede provocar inflamación, haciendo que haya mayor sensibilidad en el escroto, pudiendo provocar dolor al caminar o al sentarse durante los primeros días.Sin embargo, el dolor va disminuyendo a medida que la inflamación va bajando, siendo posible volver a conducir y hacer casi todas las actividades diarias al cabo de 2 o 3 días después de la cirugía.

En el caso de contacto íntimo, sólo debe ser iniciado después de 1 semana para permitir la cicatrización adecuada de la herida.

Se podría decir que es reversible, pero no es el fin. Existe una cirugía llamada vasectomía reversa, con la cual se buscan los conductos y se intenta volver a unirlos. Sin embargo, el urólogo comenta que las tazas de embarazo no son altas.

El riesgo de quedar con impotencia es muy bajo, ya que la cirugía es hecha en los canales deferentes que están dentro del escroto, no afectando al pene. Sin embargo, algunos hombres pueden sufrir ansiedad, lo que puede causar dificultad en la erección, especialmente durante las primeras semanas que la región genital está dolorida.

La vasectomía no provoca alteraciones en el placer sexual del hombre, ya que no causa alteraciones sensoriales en el pene. Además de esto, el hombre también continúa produciendo testosterona normalmente, siendo esta la responsable de aumentar la libido.

No causa cáncer, no acarrea ningún riesgo para la salud y que es un procedimiento quirúrgico sencillo cuya recuperación es rápida.

Sin embargo, una de las desventajas de la vasectomía es que no protege contra enfermedades de transmisión sexual, por lo que no puede prevenir enfermedades como VIH, sífilis, gonorrea y VPH, por lo que será necesario el uso de condón en todas las relaciones sexuales, en caso se tenga varias parejas; además de esto el hecho de que puede o no ser reversible como se explico anteriormente, y en caso que después el hombre quiera tener otro hijo puede haber dificultad.

