¿Qué es la nube y cómo puede ayudar a la transformación digital de tu negocio?

Antes de la existencia de internet, las empresas destinaban grandes recursos en hardware (equipos físicos de computación, electrónicos, discos duros, etc) para para almacenar su información. Durante aquellos tiempos en que el uso de Internet comenzaba a generalizarse y la recomendación obligatoria para las compañías que deseaban optimizar su modelo de negocio y llegar a cada vez más personas era que tener una página web bien diseñada y programada tomando en cuenta el SEO. Como resultado es que hoy quien no está en Internet no existe.

Pero eso ya no basta, pues ahora además de la adaptación web al acceso desde smartphones, es necesario que las empresas lleguen más allá y estén en la nube.

¿Qué es la nube?

La nube de Internet (Cloud en inglés) es un nuevo modelo de uso de los equipos informáticos que te permite trasladar parte de tus archivos y programas a un conjunto de servidores a los que puedes acceder a través de Internet desde cualquier dispositivo. Así, podrás almacenar tus cosas en la red de Internet sin tener que depender de un equipo.

Actualmente, por ejemplo, el sector de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) busca reducir sus costos, guardando su información en la nube -procesamiento y almacenamiento masivo de datos en servidores- en vez de un equipo físico.

¿Por qué migrar o escalar a la nube?

El cloud computing, o computación en la nube, se basa en el uso de servicios informáticos sin necesidad de que todos los programas y archivos utilizados se almacenen en nuestras PCs; para trasladarlos a una serie de servidores a los que se accede a través de Internet.

Según diversos estudios, las empresas que todavía no han adoptado una estrategia cloud, dedican un 70% de su presupuesto de TI a mantenimiento y sólo un 30% en nuevos proyectos e innovación. Fuente: Midmarket behaviour, Gartner – Dec 2009

Por ejemplo, por un lado, el pago por uso nos libra de grandes inversiones mensuales o anuales tanto en software como en hardware. La razón se debe a que el precio de los programas y aplicaciones se abarata por que es compartido por una multitud de usuarios, y por lo mismo no es preciso comprar ordenadores potentes ni invertir en mantenimiento técnico, lo que aumenta el margen de beneficios.

Por otra parte, el software y herramientas digitales se encuentran localizado en un solo lugar y que tan solo basta tener una conexión a internet para acceder desde cualquier lugar, “sea aquí o en la china”.

La escalabilidad, es decir, el que se incorpore actuaciones o nuevas heramientas para cubrir las nuevas necesidades de una empresa esta garantizado , pues es el proveedor el que se encarga de actualizarlo por nosotros.

El uso de la nube convierte el proceso de internacionalización en algo mucho más rápido y sencillo. Todo esto, en resumen, optimiza los recursos y agudiza la flexibilidad en los procedimientos de la compañía.

Las soluciones en la nube usan protocolos de seguridad para garantizar tanto la privacidad así como la permanencia de tus datos. Dicho de otro modo, si pierdes tus datos en tu laptop o PC, no tienes de qué preocuparte porque toda la información está guardada en la nube.

El uso de software en la nube como servicio, para la dinámica empresarial y sus beneficios para el desarrollo de la compañía son tangibles, evidentes,comprobados y tanto de carácter económico como a nivel de productividad.

Facilita la colaboración entre el personal de una empresa y la interconexión con otras haciendo uso de la conexión remota, lo que siginifica una mayor agilidad en procesos, gestión que se verá reflejado en los resultados.

El implementar servicios en la nube tiene un efecto directo en el ahorro de costos informáticos en las pymes de hasta un 40% de la inversión en hardware y software, hasta un 80% en consumo de energía eléctrica.

En resumen podemos decir que son tres los beneficios que trae consigo la implementación del clud computing o computación en la nube:

Innovación y optimización de procesos.

Agilidad en tus negocios.

Seguridad garantizada.

Para que todo lo mencionado sea posible, aquellos negocios o actividades profesionales decidan dar el paso a la digitalización en Internet, ya sea por la difusión de contenido, o las ventas, deben buscar proveedores especializados pedir a los proveedores de soluciones de negocio en la nube, por ejemplo, que puedan acceder al sistema con un clic, sin complicaciones ni descargas, que sea configurable y asegure su completa disponibilidad, backups habituales para no perder información, un precio fijo mensual y, por supuesto, la escalabilidad automática. Así obtendrán una correcta instalación y aprovecharan todos los beneficios.

