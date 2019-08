Muchas interrogantes abordan la mente de un estudiante al momento de decidir qué carrera debe estudiar o qué profesión debe elegir.

Por ello, es necesario empezar a gestionar una orientación vocacional, la cual puede ser brindada por un especialista en el rubro, pero se hace más importante aún edificar una construcción vocacional desde temprana edad para el resto de la vida.

El coordinador de la Oficina de Orientación Psicológica UPN, Blasco Eduardo Bazán, brinda algunas ideas puntuales para que los estudiantes puedan lograr alcanzar una adecuada construcción vocacional:

1. Primero los padres de familias deben saber identificar y tomar muy en serio las aficiones de sus hijos. De esta manera podrán ayudarlos a encontrar su verdadera vocación para un futuro profesional.

2. Los estudiantes deben realizar actividades donde realmente se sientan cómodos y piensen: “para esto somos realmente buenos”.

3. Si en la época escolar el desempeño académico de los estudiantes no fue el más adecuado en cursos específicos, no deben desesperar, ya que es un indicador interesante para reconocer en dónde cada uno se desempeña con comodidad y dónde descartar algunas futuras opciones profesionales.

4. No limitar la idea de desarrollarse en campos profesionales como el arte, la música y profesiones interesantes que podrían desconocerse. El desconocimiento de estas no debe ser motivo de miedo, sino motivo de exploración en familia y apertura de mente.

5. Investigar en internet. Esta herramienta tiene una gama alta de información y plataformas donde los estudiantes tienen acceso para realizar test vocacionales y conocer información de carreras y ofertas de universidades.

6. Es importante visitar a un profesional en orientación vocacional.

7. Visionar un futuro deseado. Es aconsejable visualizar un objetivo que pueda ser materializado en un futuro según las capacidades, habilidades, metas y sueños de cada uno.

Por ello es importante que toda universidad brinde la oportunidad y el soporte profesional para que todos los estudiantes puedan reconocer sus capacidades, aptitudes y actitudes en función a ubicar, asumir y empezar a construir su futuro.

