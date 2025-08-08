¿Por qué debemos comer yuca?

La yuca es un tubérculo que se cultiva en sudamérica y es muy popular. Se emplea para comer muchos platos tradicionales que, además poseen gran cantidad de propiedades y beneficios para el organismo y la salud.

Dichas propiedades sin duda la convierten en un tubérculo esencial para una dieta saludable.

Una de las variedades más empleadas es la denominada como mandioca dulce (manihot utilissima) y de la que se obtiene la tapioca (manihot esculenta).

La yuca es un alimento rico en vitaminas, fibra nutritiva y libre de gluten para el organismo que no debes dejar de probar e incluir en tu dieta diaria.

Valor nutricional de la yuca

La harina extraída de la yuca, conocida como mandioca, posee un valor nutricional muy elevado, haciéndola un alimento ideal para ancianos y niños por la cantidad de energía que brindan los hidratos de carbono complejos que contiene, al mismo tiempo también es muy digestiva, ayudando a personas que padeces problemas intestinales, como colitis, indigestión o estreñimiento.

Por cada 200 gramos estos son los valores nutricionales de la yuca:

Vitaminas: vitamina B6 (0,7 mg) vitamina C (95 mg) .

Hidratos de carbono: 54 g.

Grasas: 0,9 g.

Proteínas: 6,5 g.

Minerales: potasio (1,5 g) y magnesio (130 mg).

Beneficios de la yuca

Aumenta la circulación: Uno de los minerales más valiosos de la mandioca es el hierro. El hierro es esencial para el funcionamiento normal del cuerpo humano, y tal vez una de sus funciones más importantes es la creación de nuevos glóbulos rojos. Junto con el cobre, que también proviene de la yuca, el hierro aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, evitando de este modo la anemia y condiciones relacionadas. Con más glóbulos rojos en el cuerpo, a los órganos periféricos y extremidades se les garantiza un flujo saludable de sangre y oxígeno para mantener las células sanas y operando en sus niveles óptimos.

Reduce los defectos al nacer: Cuando un niño nace con algún problema, es traumático para los padres, por lo que la prevención es esencial, si es posible. La yuca o tapioca contiene una cantidad importante de vitaminas B1, B2, B3, ácido fólico, entre otras, que se encargan directamente de reducir las posibilidades de defectos del tubo neural en los neonatales.

Salud digestiva: La mandioca un almidón con grandes valores nutricionales para la salud. Otra de las propiedades de la mandioca es la gran cantidad de fibra dietética que ésta contiene. La fibra se ha vinculado directamente a la mejora de una serie de condiciones dentro del cuerpo humano, específicamente sobre el sistema digestivo. Esta fibra ayuda a mover las heces a través del tracto digestivo, eliminando así el estreñimiento, la hinchazón, el dolor intestinal y las condiciones aún más graves como el cáncer de colon.

Mejora la salud del corazón: Por otra parte, la fibra ayuda a mejorar la salud del corazón raspando el exceso de colesterol en las paredes de las arterias y los vasos sanguíneos, lo que ayuda a eliminar la aterosclerosis y problemas asociados, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Sin duda esta es una de las grandes propiedades de la yuca.

Regula la actividad metabólica: Las proteínas son un elemento esencial de la salud humana, y mientras que muchas personas obtienen su ingesta de proteínas de carnes blancas, rojas, derivados lácteos, entre otras fuentes. Sin embargo, los veganos están siempre buscando nuevas formas para permanecer saludables y llenos de proteínas y una de esas formas es por medio de la yuca. Como quizás sepas, las proteínas son la base de toda vida saludable.

Aumenta la masa muscular: Con la alta cantidad de proteína en la yuca, este alimento puede apoyar al crecimiento de la densidad de tus músculos. Algunos problemas relacionados con los músculos también pueden prevenirse con el consumo regular de la mandioca. Esta es también una solución para aquellos que no comen carne o pescado tan a menudo y sufren por carecer de la proteína. La yuca es económica y más fácil de consumir, por lo que ahora puedes llenar tu cuerpo con la proteína necesaria.

Aumenta la energía: Con su riqueza en hidratos de carbono y cero colesterol, la yuca puede ser la mejor opción como un refuerzo de energía. De modo que puedes sentirte con más energía sin añadir ningún tipo de grasa a tu cuerpo.

Mejora la salud mental: La vitamina K es buena para los huesos, pero también es excelente para la salud mental, y es que la yuca es rica en vitamina K. La actividad neuronal puede ser estimulada con vitamina K, lo que significa que el riesgo de Alzheimer también se puede reducir. A medida que el cuerpo envejece, reduce la actividad en el cerebro, conduciéndolo a la enfermedad de Alzheimer, pero la vitamina K permite que las vías nerviosas estén activas, protegiendo los tejidos cerebrales de los radicales libres.

Te mantiene satisfecho: Por lo general, es necesario comer alimentos con trigo para darle al estómago la sensación de saciedad, pero el trigo contiene gluten, lo que perjudica nuestra salud. Al carecer de gluten, la mandioca hace mejor que el trigo a nuestro organismo. Esto también es gracias a que contiene una alta cantidad de hidratos de carbono, lo que significa que puede hacer que tu estómago se sienta satisfecho.

Libre de gluten: Los que sufren de intolerancia al gluten no son capaces de comer pasteles o panes que contengan gluten, pero cuando están hechas de harina de yuca, que es libre de gluten, no hay nada de qué preocuparse. Esto es lo mejor de la mandioca, que puedes hacer que la yuca sea una gran opción, presentándola en diferentes formas, y no sólo para personas con intolerancia al gluten, sino también para aquellos que desean reducir su ingesta.

