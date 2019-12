Los proyectos de investigación: “Triciclo compactador rectificado”, “Biocarbón”, “Bioeléctric”, “Organican”, salsa criolla “El Batán” y “Papel Ecológico” fueron los indiscutibles ganadores de la III Feria de Innovación y Emprendimiento – 2019, actividad organizada por el Programa de Formación para Adultos (PFA) de la Universidad César Vallejo (UCV).

Los tres primeros fueron reconocidos y premiados en la categoría innovación, mientras que los otros tres restantes en la categoría emprendimiento. Del mismo modo, se distinguió al proyecto que generó mayor impacto e interacción en las redes sociales.

“Triciclo compactador rectificado” fue diseñado por los estudiantes del sexto ciclo de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El proyecto, orientado al cuidado del medio ambiente y construido a base de un sistema hidráulico y un motor de combustión interna (moto convencional), tiene como objetivo mejorar el proceso de clasificación, aprovechamiento y compactación de los residuos sólidos (botellas de plástico, cartón, latas, etc).

El Vicerrector de Investigación de la UCV, Jorge Salas Ruíz, junto a un estricto jurado calificador integrado por: Paul Quiroz Sandoval, representante de la oficina de Indecopi (Trujillo), Jorge Rodríguez Lázaro, representante de la Cámara de Comercio y Producción de La libertad, Guillermo Cassinelli Gurroenero, Coordinador Regional de la Sociedad Nacional de Industrias, Mabel Otiniano León, Directora General de la UCV – campus Chepén, entre otros destacados profesionales, evaluaron los proyectos.

Los criterios contemplados para la evaluación fueron: calidad de sustentación, habilidad para comunicar la idea de negocio o la innovación tecnológica, originalidad del proyecto, viabilidad, impacto e importancia del problema a resolver dentro de nuestra sociedad.

“Debemos mantener y fomentar esta iniciativa y hacer que todos estos proyectos, producto del esfuerzo, recurso, trabajo y perseverancia de todos los estudiantes no terminen en esta feria. Me comprometo, junto a Verónica Morales Muñoz, Directora del Programa de Formación Para Adultos, a convertir estos productos en elementos esenciales de la competitividad; y no descansaremos hasta lograr la patente de cada uno de ellos”, indicó Jorge Salas Ruíz, Vicerrector de Investigación de la UCV.

