Niños de 5 a 11 años pueden ser vacunados contra la covid-19, influenza y VPH a la vez

Las vacunas contra la covid-19, la influenza y contra el virus del papiloma humano (VPH), pueden colocarse al mismo tiempo sin temor a una contraindicación o a posibles reacciones adversas, siempre y cuando estén dentro del cronograma de vacunas.

Así lo mencionó Jorge Luis Candela, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, quien además señaló, en entrevista para los medios, que los padres deben hablar con sus hijos sobre la importancia de esta vacuna.

“Como son vacunas para niños, si ese día le toca en su cronograma colocarse la vacuna contra el VPH o influenza o ambas, puede colocarse simultáneamente con la vacuna contra la covid-19. No hay ninguna contraindicación para ponerse esas vacunas a la vez”.

Asimismo, señaló que la vacuna contra la influenza y contra la covid-19 evitará que los menores desarrollen problemas en el sistema respiratorio.

“La vacuna contra la covid-19 es para prevenir infecciones agresivas de una enfermedad pandémica y la vacuna contra la influenza es para prevenir los síntomas gripales como la fiebre, el dolor de garganta o escalofríos y que podría complicarse con una neumonía”.

Retorno a clases

Es importante, mencionó, que los niños también se vacunen contra la covid-19, ya que ellos también pueden contagiar en el hogar a personas de alto riesgo, sobre todo ahora que ya se ha anunciado el retorno a clases.

“La experiencia de otros países que retornan a las clases presenciales ha demostrado que es seguro vacunarse antes de ir a clases. No es indispensable vacunarse para ir a las clases, pero si es recomendable”.

El galeno también señaló que, si el niño cuenta con una medicación determinada por una enfermedad preexistente, debe tomar sus medicamentos en el horario que le corresponde.

Pero no debe tomar, preventivamente, ningún analgésico antipirético para tratar de evitar alguna posible reacción de fiebre o dolor. “Si el niño, luego de la vacunación, presenta algún dolor incómodo que no puede tolerar, se le da paracetamol, pero si es un malestar tolerable, no debe tomar nada”, precisó.

Reacciones adversas

“A la vacunación debe ir un adulto o sus padres para que le de confianza y seguridad al niño”, recomendó el Dr. Candela, así como también sugirió que en el momento en que vacunen al niño, este debe estar sentado.

“Luego de recibir la vacuna debe estar en observación entre 15 y 30 minutos. El motivo es observar si se presenta algún evento raro de alergia a la vacuna. Es raro porque se ha presentado 4.7 casos en un millón de vacunados”.

Esas reacciones, aclaró el pediatra, también lo presentan otras de las vacunas que rutinariamente se colocan en el Programa Nacional de Vacunación de los Niños, como la vacuna pentavalente, el neumococo, paperas, etc.

