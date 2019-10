El Ministerio de Educación (Minedu) está comprometido con la educación pública y privada de calidad, en especial aquella que permita a los niños y adolescentes de zonas alejadas del país alcanzar sus proyectos de vida, afirmó la titular del sector, Flor Pablo.

“Queremos un país inclusivo, no para pocos, sino para todos; que la pobreza no sea una condición para no alcanzar nuestro desarrollo”, manifestó al inaugurar la XXXII Convención Nacional de Educación Católica, que se desarrolla en Huánuco con la participación de representantes de 900 colegios.

Pablo destacó el papel de la Iglesia católica para apoyar en la formación de estudiantes con valores y tener escuelas seguras y acogedoras para propiciar un sano clima escolar. “La Iglesia católica tiene un rol importante en la construcción de este Estado laico, en el que todas las confesiones y modos de pensar tengan lugar y se respeten”, manifestó.

Durante su visita a Huánuco, la ministra de Educación también entregó 36 laptops al colegio emblemático Leoncio Prado para la implementación de sus aulas de innovación tecnológica que acogerán a escolares de secundaria.

El equipamiento demandó una inversión de 76,352 soles, el próximo año se entregarán otras 20 laptops, 16 proyectores multimedia y una impresora. “Estamos cumpliendo con el compromiso de dotar de equipos informáticos al colegio. Esta es una primera entrega y llegará otro lote de laptops para las salas de cómputo. Usen la tecnología para alimentar sus conocimientos. Es momento del emprendimiento”, manifestó.

Además, la titular del sector pidió a los escolares que se identifiquen con la lucha contra la corrupción y que sean defensores de la democracia.

