En el Perú las enfermedades cardiovasculares, como el infarto y el accidente cerebro vascular o derrame cerebral, son la primera causa de muerte en varones y la segunda en mujeres, después del cáncer.

Lo más preocupante es que las personas no tienen consciencia de lo fundamental que es mantener un estilo de vida saludable, asimismo, por no presentar síntomas no cumplen con la medicación y cuando se presenta un infarto, demoran en acudir a un hospital, señaló el Dr. Martín Salazar, profesor de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“Los infartos cardiacos son más frecuentes en quienes han tenido infartos previos, así como en diabéticos, fumadores, hipertensos, personas con colesterol muy elevado (lo cual nunca produce síntomas o molestias) y también se eleva el riesgo en la medida que la edad aumenta”, contó. El riesgo es mucho mayor cuando los factores de riesgo coexisten en una misma persona.

Mencionó que la mayoría de los pacientes que sufren un infarto no tienen síntomas antes del cuadro agudo, por lo que la prevención es clave, sobre todo, desde la infancia, cuando se inicia el daño en las arterias. “Cuando existen síntomas indica enfermedad avanzada y la evaluación debe ser inmediata, lo más frecuente es dolor opresivo en el pecho que ocurre cuando se realiza esfuerzo, también puede ser anuncio la sensación de falta de aire al caminar y palpitaciones rápidas en el pecho”, dijo el Dr. Martín Salazar.

De acuerdo con el especialista de la UPCH, un infarto es la obstrucción aguda de una o más de las arterias coronarias que son las encargadas de abastecer de sangre al musculo cardiaco, la zona que recibe sangre de la arteria obstruida deja de funcionar y se produce la necrosis o muerte de esa parte del corazón, cuanto más grande es la arteria obstruida, más severo es el cuadro y mayor el riesgo de morir. Para ello es clave mantener una vida saludable:

· No fumar.

· Hacer ejercicio regularmente (más de 150 minutos por semana repartidos en por lo menos 4 días).

· Consumir verduras y frutas (más o menos medio kilo de cada una diariamente).

· Bajo consumo de sal.

· Evitar azucares en exceso, en especial los azúcares refinados como los contenidos en la bebidas gaseosas y jugos envasados.

· Baja ingesta de grasas animales, en especial las procesadas (tienen grasas trans que son la peores).

· Si se padece de hipertensión y/o diabetes tener un adecuado control de estas enfermedades.

El Dr. Martín Salazar mencionó que para contrarrestar este tipo de enfermedades del corazón lo más importante es una política de prevención de la enfermedad, promoviendo estilos de vidas saludable y tratando desde sus inicios las enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes y las dislipidemias.

