Landing pages: Qué son y porqué usarlas

La definición de landing page es la de una página web a la que el visitante llega o “aterriza” (haciendo referencia a su significado en inglés).

En el ámbito del marketing digital y de la publicidad de pago (AdWords, Facebook Ads, etc.), es más común referirse a una landing page como una página de destino donde aterriza un visitante tras un click en una acción previa: un email, un anuncio, un banner, etc.

Una landing page es una página independiente a la que dirigimos el tráfico de una campaña de marketing y guía a los visitantes hacia un único objetivo, alineado con el objetivo de la campaña: CONVERSIÓN.

Este tipo de página NO es una página web principal del tipo home page, NO es una página interna de tu website, es decir, que no está vinculada a la web principal mediante el menú de navegación habitual.

La razón se debe a que su objetivo es limitar las opciones disponibles para el visitante, guiándolo hacia tu meta de conversión.

Existen una serie de elementos que son frecuentes y que son característicos en una Landing Page, como:

Call to action (CTA o llamadas a la acción).

Titulares llamativos.

Textos descriptivos.

Botones.

Formularios de suscripción.

Material audiovisual: imágenes y vídeos.

Testimonios de clientes satisfechos.

No hay vías de escape.

Por qué usar landing pages

Bueno empezaremos diciendo que este tipo de páginas hacen que una promoción, oferta o anuncio sea enfocada, es decir, resaltan un producto específico pues se centran en un único objetivo que, suele coincidir con la intención del anuncio en el que el visitante hizo clic para acceder a tu página.

Al comparar una página web con una landing page las diferencias son obvias, mientras que la primera abarca una mayor cantidad de información de la empresa y demás, la landing page es independiente, enfocada, especifica, es decir lleva directo al objetivo, sin elementos distractores.

Una pagina web está diseñada con un propósito más general. Es tu escaparate digital. Destaca tu marca global y tus valores corporativos. Suele enlazar a otras secciones de tu web mediante un sistema de navegación más o menos complejo. El usuario navega entre mensajes genéricos, están repletas de decenas de opciones para el usuario y links para hacer click.

Cómo cada enlace en tu web no representa tu objetivo, que es la conversión, cada link, imagen, etc, se convierte en una una distracción que diluye tu mensaje y reduce tu tasa de conversión. Es decir no existirá la más mínima posibilidad de que el prospecto ejecute una acción destinada (Ejemplo: a la compra de tu producto o servicio, etc).

Respecto a las landing page , un aspecto fundamental del diseño es que esta orientado a la conversión, pues cuenta con mensajes coherentes y relacionados entre si, antes, en el momento y en los anuncios posteriores una que ya vez has establecido la relación con tus prospectos.

No olvides que, la mayoría de los visitantes son muy impacientes, y abandonarán tu web en pocos segundos después de “aterrizar” en ella, si no refuerzas tu misión (rápida y claramente) con titulares y propósitos que coincidan con tus mensajes anteriores.

