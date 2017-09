Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, y el infarto cardíaco es el más recurrente.Una investigación, publicada en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), demostró que la oxigenoterapia no mejora la supervivencia en pacientes con síntomas de infarto al corazón.

El estudio incluyó registros suecos a nivel nacional con un total de 6.629 pacientes con sospecha de ataque cardíaco. La mitad de ellos recibió oxigenoterapia con máscara facial y la otra mitad quedaron al aire ambiente. El seguimiento fue durante un año, para el control de quienes recaían o morían.

Un año después de la prueba no se vieron diferencias respecto a la mortalidad en los dos grupos, demostrándose así que la terapia de oxígeno no mejora la supervivencia en pacientes con síntomas de infarto, y tampoco hay riesgo de un nuevo ataque al corazón o lesión del músculo cardíaco.

“El oxígeno puesto en una emergencia a un paciente con infarto cardíaco, es más una costumbre que un hecho científico. Si se pone o no, no representa ninguna diferencia en lo que va a ocurrir en el futuro. Incluso en medicina se hacen cosas por costumbre sin que hayan sido debidamente estudiadas”, menciona Elmer Huerta, al comentar las conclusiones del ensayo clínico.

De esta forma se despejaron las dudas del ensayo ‘AVOID’, que incluyó a 441 pacientes y detectó una mayor cantidad de infartos cardíacos de miocardio en quienes recibieron oxígeno por rutina. Sin embargo, el estudio reciente reclutó 15 veces más participantes y no halló esa misma relación.

“La terapia de oxígeno de rutina parece innecesaria en este grupo de pacientes, pero afortunadamente nuestros datos no dan ninguna indicación de mayor riesgo para los pacientes con oxígeno, así que todos los que usamos oxígeno durante décadas podemos estar tranquilos”, señaló Stefan James, cardiólogo de la Universidad de Uppsala (Suecia) y autor del estudio.

