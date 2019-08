Importancia de la presencia digital para las Pymes

Al buscar un producto y/o servicio, solemos preguntar a alguien que nos recomiende a una empresa o negocio. Una vez que tenemos en nombre lo primero que hacemos no es ir a la guía telefónica, lo que hacemos es buscar información de la empresa para ver si es que hay fotos de lo que pudieramos adquirir en dicho lugar. Sin embargo vemos que no posee presencia alguna en Internet, buscando por Google, así que nos dirigimos a buscar en las redes sociales. No vamos a facebook y sin ningún resultado, pues para mi sorpresa, veo que desde el 2013 no actualizan el perfil y que al no ser una fan page, este tiene activada la seguridad en privacidad y por lo mismo no puedes ver las publicaciones, imágenes de los productos que anuncia o en su defecto, la información de contacto.

Así como esta experiencia, a miles de potenciales clientes les ha pasado y otra hubiese sido la historia si es que dicha empresa o negocio hubiese tenido presencia en Internet, presencia digital.

Es claro que para todas las empresas, tener una presencia digital no es opcional, es una necesidad que los clientes demandan con mucha más frecuencia.

De igual forma, es necesario tomar en cuenta, que no todos los clientes se encuentran en la redes sociales. Algunos usan las búsquedas en Google a traves de páginas web y demás.

Hoy en día, son muchos los medios digitales (motores de búsqueda, redes sociales, directorios, portales de venta en linea, entre otros) a los cuales se puede acceder para encontrar una marca, producto o servicio. No estar presente en ellos es como no existir.

Estar en los resultados de cualquier motor de búsqueda y en especial de Google, hoy en día es imprescindible. Si no apareces, no existes.

Es es difícil de imaginar, pero es muy cierto el hecho de que casi 6 de cada 10 pequeñas empresas todavía no están en línea, después de más de dos décadas de la popularidad de la corriente principal de Internet.

Mientras que algunos utilizan las redes sociales para ganar presencia, muchas PyMEs se sienten demasiado pequeñas, con poco conocimiento técnico y demasiado limitadas en sus presupuestos para tener un sitio propio. Pero dejamos decirte que esas habrían sido preocupaciones válidas 10 años atrás, pero hoy no hay excusa.

Si no tienes sitio web, eres invisible.

Según otro estudio, realizado por Google, el 91% de los consumidores actualmente utilizan la web para investigar sus compras y el 85% se conecta para encontrar negocios aun dentro de su radio geográfico habitual (local). Dicho de otra manera… sin presencia en línea, 8 de cada 10 potenciales clientes ni siquiera saben que tu negocio existe.

Hoy en día, todas las pequeñas empresas necesitan un sitio web efectivo y móvil, una sólida presencia digital, y un plan claro para comunicarse con sus clientes en línea.

Las grandes empresas aprendieron hace mucho tiempo que Internet era, por lejos, la forma más efectiva de llegar a nuevos clientes – global o localmente. Y con el ascenso meteórico de la web móvil, se ha vuelto mucho más importante.

Hasta un 75% de las PyMEs de Latinoamérica y hasta el 59% de las PyMEs en todo el mundo todavía no tiene un sitio web (Según un estudio de PyMEs realizado entre Go-Daddy y Redshift).

En años anteriores, el costo para para construir un sitio web que impulsara las ventas, era a menudo, más costoso que los ingresos obtenidos por el mismo. Pero a medida que los consumidores fueron adoptando el uso de Internet como el medio primario para tomar decisiones de compra, el costo de estar presente en el mapa digital fue disminuyendo.

Así que no esperes más. No salgas a hacerte un sitio a toda costa (y costo), ni tampoco a abrir cuentas en redes sociales como desesperado. Busca asesorarte, busca opciones para tu negocio. No importa qué tan chico te consideres. Con poco dinero, y poco tiempo, puedes obtener frutos del mundo digital.

Ventajas de tener presencia digital

Te buscarán y te encontraran: En la actualidad la búsqueda de marcas, productos y servicios desde móviles inteligentes, computadoras portátiles o de escritorio más que necesidad es ya una costumbre. No estar presente en los resultados sin importar la plataforma que sea, es perder clientes.

Contacto directo: Poder brindar al los clientes actuales o futuros, la posibilidad de tener una comunicación directa, ya sea por las redes sociales, correo electrónico o simplemente con un formulario de contacto, abre las puertas a nuevas formas de hacer negocio.

Costos reducidos: Para aquellas empresas que promueven sus productos o servicios en linea, tienen la facilidad de una promoción constante las 24 horas los 365 días del año. Si actualmente no tienes una página web para tu empresa, te estas perdiendo de esa promoción.

Fidelización y promoción: La recomendación ya no solo se hace de boca en boca con palabras, si no también, por medio de mensajes. Que mejor que puedan los usuarios compartir y recomendar tu marca, productos o servicios por medio de enlaces en los mensajes que envían a sus familiares o amigos.

Te vuelve omnipresente: La tecnología ha permitido que la información de los productos en la red del mercadeo sea omnipresente, es decir te pueden ver en cualquier lugar a cualquier hora del día en el mismo horario o en diferentes.

Ademas debes tener en cuenta que ahora los nuevos comprador digitales son conocedores del mundo digital (Internet) así como de las marcas. Saben perfectamente la mecánica de la industria del consumo y, por lo tanto, tienen altas expectativas sobre aquello que le puedas ofrecer. Quieren y buscan una experiencia de compra significativa, valorada. Quieren que los enamoren, que los entusiasmen, que los entretengan y son conscientes de su poder en la acción de compra. Aparte de lo antes mencionado, buscan información de su interés antes de consumir, la comparte y la analiza antes de digerirla. Su autodeterminación es poderosa gracias a su amplio acceso a diferentes recursos e información haciendo que su percepción acerca de las marcas y empresas se vaya formando, aún antes de tener contacto directo con ellas.

De manera que la única vía de acceso a la mente de este nuevo consumir está en la presencia digital.

Tener una presencia digital hoy en día es muy importante. La forma en que los consumidores adquieren productos o se ponen en contacto con las empresas evoluciona.

Fuente: Internet

Click aquí: “Tipos de landing page que puedes usar en tus campañas de marketing digital”.

Click aquí para ver le vídeo: “La importancia de tener presencia en Internet. Aprende con Google”.

Comentarios