El Ministerio Público inició sus actividades oficiales por el XXXVI aniversario de creación institucional y Día del Fiscal 2017 participando de la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas de Trujillo.

“Somos un organismo autónomo del Estado que esta celebrando 36 años defendiendo la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses públicos; representando a la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil”, afirmó la Dra. Celia Goicochea Ruiz, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad.

Se ha programado una serie de actividades como la jornada académica “Los actores procesales en los 10 años del Código Procesal Penal del 2004” que se realizará el jueves 11 de mayo desde las 4:30 p.m. en el Auditorio “José Montenegro Baca” de la Casa del Abogado ubicado en el Jirón Independencia 791 con ingreso libre y certificación gratuita.

Importantes temas se desarrollarán en esta jornada como “El Derecho de Defensa y el Principio Contradictorio”, “Identificación Forense a través de la Necropsia”, “Nuevos Paradigmas de las medidas restrictivas de Derechos en el Código Procesal Penal”, “La Química y la Toxicología Forense” y “El Principio Acusatorio en la función fiscal”.

El viernes 12 de mayo, fecha central se iniciará a las 7:45 a.m. con la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en el frontis de nuestra institución, luego a las 10:00 a.m. será la misa en la Catedral de Trujillo y a las 11:30 a.m. la Ceremonia Central conmemorativa del XXXVI Aniversario de Creación Institucional y Día del Fiscal; en el Auditorio “José Montenegro Baca” de la Casa del Abogado ubicado en el Jirón Independencia 791.

Para el sábado 13 se ha programado a las 8:00 a.m. el campeonato interno deportivo de confraternidad Copa “Fermín Alberto Caro Rodríguez” en el complejo del Colegio de Abogados ubicado en la Mz P45 Urbanización Covicorti.

