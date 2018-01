“La Universidad César Vallejo (UCV) tiene 11 carreras acreditadas y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a pesar de no estar obligada, ha iniciado el proceso de acreditación, lo cual demuestra nuestro gran compromiso con la calidad educativa”, afirmó el director académico de UCV, doctor Erick Salazar Montoya, durante la ceremonia de despedida de la promoción 2017-2 de Ciencias de la Comunicación.

El doctor Salazar Montoya resaltó la labor que realiza la directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, doctora Sonia Alvarado Del Águila, quien ha iniciado el proceso de acreditación de la carrera en busca de formar buenos profesionales con sentido humanista y responsabilidad social.

“Si queremos alcanzar una meta, tenemos que estar motivados; en mi caso, encontré dicha motivación en mi hija y mi madre, quienes me apoyaron siempre; me he centrado en ellas para lograr mi sueño profesional. Me siento orgullosa de ser una egresada de la UCV”, expresó la estudiante más destacada de la promoción, Eva Chávez Quispe.

“Nos gustaría quedarnos, pero sabemos que tenemos que partir en busca de nuestro futuro. Nos sentimos seguros de los retos que enfrentaremos porque hemos recibido una buena formación”, resaltó la estudiante Chávez Quispe.

A su turno, la directora de Escuela, Sonia Alvarado, dijo: “Me llevo la mejor impresión de los estudiantes que egresan, son un equipo muy compacto y tienen ganas de emprender, crear; ganas de hacer cosas nuevas. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran casa que es la UCV y de nuestros flamantes egresados”.

Al iniciar la ceremonia, se proyectó un video cargado de nostalgia, que se produjo en base a las diversas fotografías del recuerdo de los integrantes de la promoción.

