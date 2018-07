La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, anunció un plan de inversiones por 1,200 millones de soles para mejorar y equipar los hospitales con una antigüedad de más de 40 años, y exhortó a los médicos a cumplir escrupulosamente sus horarios de trabajo.

Este llamado fue hecho durante la entrega de 12 monitores paramétricos y 6 digitalizadores para rayos X de última generación, así como 73 sillas de ruedas, que serán entregados a centros de salud de la Red Almenara.

Durante la ceremonia, la presidenta de EsSalud pidió a los directores y administradores de los hospitales que la instalación de estos modernos equipos sea inmediata, para que no duerman por meses en almacenes.

“No pasemos por la vergüenza de no hacer lo que tenemos que hacer. No quiero que pase el tiempo y sigan en sus cajas. No podemos ser la casa del perro del hortelano”, demandó.

Agregó que con los 1,200 millones de soles que recuperarán gracias al decreto simplificado dado por el gobierno remodelarán y equiparán los 14 hospitales que han sido declarados en estado de emergencia, mejorando con ello la atención a sus 11 millones de asegurados.

“Si tenemos que atender desde las 8 de la mañana, hay que estar a las 8 y no a las 9. No se puede cobrar un sueldo por un tiempo que no se da. No se puede cobrar por una hora que no nos corresponde, Sunafil y la Contraloría van a intervenir en defensa de nuestros asegurados”, advirtió.

Comentarios