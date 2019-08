Carlos Vera Scamarone, médico psiquiatra del Hospital de Emergencias Grau, advirtió que una persona podría estar sufriendo violencia psicológica por parte de su pareja si se siente mal, insegura o experimenta miedo, por lo que recomendó ponerle fin al vínculo.

Aseguró que esta situación podría devenir en un escenario patológico o trágico si no se controla a tiempo. En ese sentido, afirmó que la manipulación es el comportamiento más común que se emplea para maltratar psicológicamente en una relación.

“No eres libre de pensar, decidir o actuar; tienes la necesidad de consultarlo todo; no dispones de tu dinero por completo; no puedes vestir como quieras; no puedes llegar a la hora que quieras a casa; no puedes ofrecer tu punto de vista, son algunos signos de alerta de una relación toxica y eminente maltrato psicológico”, alertó el especialista.

Otras conductas que indican abuso psicológico en una relación son la culpa y las acciones que generan preocupación por razones que solo le interesan al agresor.

Las personas que atacan a sus parejas de esta forma suelen utilizar calificativos denigrantes para destruir su autoestima, compararlas con enamoradas anteriores o gente de su entorno. Vera pidió que se denuncien este tipo de violencia ante cualquier instancia policial o judicial.

