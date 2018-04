Espectacular presentación de Epic Symphonic rock en Teatro de UPAO

El espectacular concierto de rock sinfónico “Epic Symphonic rock” se vivió en el teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez, estuvo a cargo de la Orquesta Sifónica de Chancay y la banda de rock, dirigida por Micky Tejada.

La orquesta, dirigida por Javier Fernández Prada se lució y estuvo impecable durante las casi dos horas de música y emoción, como no podía ser de otra manera, el show rompió fuego con el himno nacional y continuó con un repertorio de temas de Metálica, con la interpretación del guitarrista Charlie Parra del Riego.

Para la segunda parte del espectáculo, Micky Tejada se lució con temas de Michael Jackson, como Smooth Criminal, Black or White, Beat it y Thriller, además, de los temas Under the Bridge, Around the World, Californication, Breaking a Girl, Blood Sugar, Sex Magic y Other Side, de Red Hot Chili Peppers Symphonic Medley, en el bajo eléctrico estuvo Noel Marambio; y en la batería, Hans Menacho.

“Felicito a las autoridades de la UPAO, porque tiene un teatro impresionante; y aunque se piquen en Lima mis compañeros, la acústica es mucho mejor aquí. Es un lujo presentarse en el teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez”, indicó Micky Tejada, creador del proyecto.

Comentarios