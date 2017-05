Tener un trabajo diario puede parecer un limitante al momento de soñar con la independencia laboral.

Sin embargo, si te gustaría ser emprendedor y empezar tu propio negocio, Víctor Hugo Florián, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, brinda las siguientes pautas para afrontar satisfactoriamente este tiempo de transición:

1. Involúcrate con tu idea: el ahorro, la capacitación y pasión son fundamentales. El ahorro demuestra compromiso y preparación. Capacitación, para entender cómo opera tu negocio y te dará liderazgo ante tu equipo; y pasión, para actuar con mucho esmero y sin importarte el tiempo.

2. Debes ser valiente y firme: la puesta en marcha complementa a la idea, sin ella no hay nada. Valiente para decidirse por este nuevo estilo de vida y firmeza para enfrentar las “frases típicas”: ¿Estás loco?, ¿Por qué si tienes un buen empleo?

3. Sé honesto con tu empleador y con tu idea: no uses tiempo laboral para desarrollar tu proyecto. Tu idea necesita tiempo y espacio propio. No debe distraerte de tu buen desempeño, arriesgarías tu empleo e ingresos seguros.

4. Ve despacio y tómate un tiempo: la idea y tus decisiones deben ser bien pensadas: tus ahorros bien invertidos, tus compras bien cotizadas, tu equipo humano bien seleccionado. Caerías en error si optas por:

Proyectar ingresos muy optimistas, invertir hasta el último centavo de tus ahorros o incluso iniciar endeudado.

5. Innova: diferenciación para fidelizar a tus clientes. Un toque particular y muy propio puede resultar algo muy difícil, para ello investiga sobre: tendencias del sector, nuevos gustos y preferencias, medios de difusión modernos, cómo se hace en otro lugar y adecúalo a tu realidad, visita a tu futura competencia y observa cosas por mejorar.

6. Confía: comparte tu idea, te sorprenderás de lo que otros saben y están dispuestos a compartírtelo. Hazles una demostración, envíales encuestas o usa alguna red social para recoger sus opiniones y desarrollar la versión 1.0 de tu producto.

Durante este proceso, podrían presentarse situaciones negativas, las cuales deberás tomarlas como un aprendizaje. “No abandones el camino avanzado.

“En la UPN, formamos profesionales que son dueños de su destino, creen y luchan por sus sueños y transforman la realidad de manera positiva. Es un error abandonar el camino y quedarte en tu zona de confort, por un traspié o situación negativa”, remarcó Víctor Hugo Florián, docente de la UPN.

