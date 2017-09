Egresado de UPAO gana Beca Presidente de la República

Andie Alexander Gonzales Díaz, egresado de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), acaba de ganar la Beca Presidente de la República, que le cubrirá el ciento por ciento de sus estudios de maestría en la Virginia Polytechnic Institute and State University, en los Estados Unidos de América.

Andie Gonzales se ha dedicado a la investigación científica desde que era alumno en pregrado. Por esta razón, entre otras, ha ganado la Beca Presidente de la República, para la maestría en Plant Pathology, Phisiology and Wed Science.

“Para ganar la beca me ha servido pertenecer al tercio superior. Yo egresé como segundo puesto de mi promoción; eso me ayudó bastante. Tengo, hasta la fecha, dos publicaciones científicas en la revista Arnaldoa, de la UPAO; he expuesto mis investigaciones en conferencias en Lima, en otras universidades. Todo ello me ha servido”, explicó Gonzales.

Gonzales Días, luego de conseguir la Beca Presidente de la República, ha debido rendir dos exámenes internacionales en inglés, sobre matemática y razonamiento verbal. Y luego de eso recién ha postulado a la Virginia Polytechnic Institute and State University y ha tenido una entrevista en inglés, con los representantes académicos de esta casa de estudios superiores, a través de Skype.

“Valoro mucho mi aprendizaje en pregrado, los profesores, sus instalaciones físicas, la tribuna que me ofreció la revista Arnaldoa para publicar y agradezco a la UPAO por permitirme trabajar en su Laboratorio de Proteómica, Enzimas y Metabolitos Activos. Agradezco, especialmente, al investigador Juan Carlos Cabrera, quien es mi mentor, amigo y fue mi jefe de laboratorio”, dijo, emocionado, Andie Gonzales.

