Egresada de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada del Norte, Melissa López Vereau decidió brillar por sus propios medios lanzando su línea de calzado Mell en diciembre de 2017, apenas medio año después, en mayo de 2018, la joven profesional creaba su propio taller.

La empresaria señala que siempre le han fascinado los zapatos y la idea de tener su propia marca era cuestión de tiempo. “Con Mell mi propuesta es un calzado en tendencia, a la moda, cómodo, de calidad y a un precio accesible para que mis clientas puedan repetir la experiencia de compra en corto tiempo sin afectar sus presupuestos”, sostiene Melissa, asimismo, señala que sus modelos están dirigidos a mujeres genuinas que buscan moda y comodidad, mujeres seguras de sí mismas, independientes y autosuficientes, que ven todos los días como una oportunidad para seguir trabajando por sus objetivos.

Durante el 2017 Melissa buscaba opciones de proveedores para la elaboración de sus primeros diseños, pero no se ajustaban a sus expectativas y eso le generó cierta desmotivación. A ello se sumaron situaciones difíciles cómo la pérdida de su padre, lo cual complicó su plan profesional, sin embargo, con el tiempo pudo retomar sus objetivos y emprender un nuevo rumbo que cambiaría su vida completamente.

Pese a que muchas puertas se le cerraban y a que muchos proveedores desistieron de asociarse con ella porque veían sus modelos muy complicados, ella perseveró hasta que logró crear su propio espacio, inaugurando su primer taller en el 2018.

“Me tomó cuatro meses encontrar al personal idóneo. No sabía qué hacer, todo indicaba que me había apresurado en emprender y que estaba equivocándome. Hasta que, gracias a Dios, encontré al personal indicado y supe que todo pasa en el tiempo que debe ser y que no debemos rendirnos si realmente amamos lo que hacemos”, expresa.

Melissa está dedicada 100% a este proyecto hecho realidad, cuyos originales diseños se encuentran en Butterfly boutique (Trujillo) y en Da One (Piura), esperando convertirse en una marca transnacional en un futuro cercano.

