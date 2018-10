Siete profesionales de la Universidad César Vallejo fueron invitados a participar como ponentes en el 5th ELT Regional Seminar – Professional Development organizado por el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo (Cidunt).

El grupo de profesionales vallejianos estuvo liderado por la directora de la Escuela Profesional de Idiomas, Dra. Luz Mercedes Vilca Aguilar; Mg. Ana Gonzales Castañeda, coordinadora de Prácticas Preprofesionales; Mg. Edwin Sagástegui Toribio, coordinador de investigación; las docentes Mg. Teresa Narváez Pereda y Dra. Consuelo Rosalía Tantaleán, todos ellos de la Facultad de Educación e Idiomas de la UCV.

“How difficult is translating and interpreting for you as an English teacher?”, fue el tema expuesto por Luz Vilca Aguilar y Ana Gonzales Castañeda; mientras que Edwin Sagástegui Toribio desarrolló la ponencia “Useful websites for teaching English in EFL classrooms”, y las docente Teresa Narváez y Consuelo Tantalean con los temas “Improving Soft Skills in English classes” y “Preparing for the Future of Language Learning” respectivamente.

También participaron la directora del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo, Mg. Martha Pérez Gamboa y el coordinador de Desarrollo Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales, Mg. José Rodríguez Armas.

“Fue importante nuestra participación en este seminario porque representamos a nuestra universidad. Fue un espacio para compartir nuestro trabajo y experiencia. También para aprender de nuestros colega. Fue un espacio de enriquecimiento en la enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros”, manifestó Luz Vilca Aguilar, Directora de la Escuela Profesional de Idiomas.

La quinta edición del ELT (English Language Teaching) contó con la participación de Jeremy Harmer, escritor, presentador, docente y formador internacional quien tiene en su haber diversos libros que incluyen títulos sobre metodología y pedagogía del idioma inglés.

El seminario contó con la participación de destacados docentes dedicados a la enseñanza del inglés y pertenecientes a diversas instituciones del norte del país.

Comentarios