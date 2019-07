Treinta docentes de diferentes colegios de la ciudad, recibieron capacitaciones respecto al uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza del idioma inglés.

Estas capacitaciones se realizaron como parte del proyecto de extensión universitaria “Technology in our classrooms for EFL teachers”, desarrollado por el Programa de Educación en Idiomas de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad César Vallejo (UCV).

Para el Dr. Miguel Medina Lescano, docente responsable de las prácticas pre profesionales, menciona que “es fundamental que los docentes sepan usar estas herramientas tecnológicas, porque es un recurso didáctico necesario, pues el mundo globalizado así lo exige”.

Fueron treinta los docentes beneficiados en esta primera etapa, quienes laboran en las instituciones educativas donde los jóvenes vienen realizando sus prácticas pre profesionales. Entre ellos, destacan Víctor Andrés Belaunde, Marcial Acharan, Fray Martin de Porres, Innova school, Futura school, Miguel Grau, entre otros.

La actividad académica constó de dos talleres prácticos, el “Using Piktochart in your English classes”, utilizado en el diseño de posters digitales para que puedan usarlo en sus clases. Y el segundo taller “Análisis del Sistema de sonidos en inglés: vocales y consonantes”, innovador programa utilizado para elaborar videos, editar, subtitular, etc.

“Al monitorear a los practicantes, vemos la necesidad en los docentes de las instituciones públicas que, a pesar de contar con herramientas tecnológicas, no las aprovechan al máximo, por ello con estas capacitaciones, tratamos de suplir la necesidad que hemos visto en los centros de práctica”, finalizó Medina Lescano.

