Gianna Velarde, es la primera mujer peruana en la categoría de motos, subió al podio de largada de la Feria Dakar asegurando que al Dakar se va con mucho ímpetu y así va a terminarlo también.

“Es un orgullo llevar mi bandera en el corazón y en los hombros en esta carrera tan difícil. Conozco el terreno, porque he corrido muchas carreras de enduro, sé manejar en arena, sé manejar en barro, sin embargo, como sabemos el Dakar es todo un reto por la navegación y la resistencia que implica”, refirió.

Gianna venció el cáncer a los 15 años y ahora vas tras este gran reto: terminar su primer Dakar en moto y volver entera, sin lesiones. Para ello, su entrenamiento y alimentación han sido muy importantes, cargar una moto de 150 kilos no es tarea fácil, por eso la fortaleza mental y física han sido claves durante su preparación para el Dakar.

“Los primeros 3 meses me dediqué a ganar peso y fuerza entrenando muchas pesas. He practicado mi navegación hasta dominarla y sobre todo a perderle el miedo, pero no el respeto, al desierto. He entrenado mucho la parte psicológica porque en moto vas sola, y la única persona que te puede levantar cuando ya no quieres seguir adelante eres tú misma”, dijo.

Para este desafío Gianna manejará una moto KTM estándar 450 Enduro, preparada con kit de rally, a quien ha llamado Eva, en referencia a la primera mujer en el mundo, que, así como ella, marca el comienzo de una nueva generación de mujeres revolucionarias que van tras sus sueños y los hacen realidad con la rebeldía necesaria para transformar un no puedo en sí puedo, o lo intentaré hasta conseguirlo.

El Dakar 2019 es el de mayor participación femenina de las 41 ediciones organizadas hasta el momento, tiene 17 mujeres inscritas.

