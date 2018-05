Cómo escoger un buen cirujano plástico

No pongas en riesgo tu salud, pues escoger un buen cirujano plástico es una cosa sería, vital, pues se trata de tu salud y de la correcta inversión, por unos cuantos soles.

Pero a la hora de hacer nuestras averiguaciones, la realidad es que nos suenan caras la primera vez que preguntamos el precio y vemos los ceros aparecer de pronto. Sin embargo, olvidamos todo lo que involucra un procedimiento de este tipo: equipo médico, tiempo quirúrgico, honorarios médicos y demás gastos que se requieren para llevar a cabo la cirugía.

Llegamos entonces a considerar opciones “baratas”, con tal de buscar la silueta que deseamos y ciertamente ¡no podríamos estar cometiendo error más grande! Recuerda que, a pesar de la seguridad de los procedimientos y lo relativamente corta que es la duración de la intervención, una cirugía plástica sigue siendo un procedimiento quirúrgico y esta puede traer algunos riesgos, no sólo durante y después de la cirugía, incluso en los resultados.

En años recientes ha aumentado el número de procedimientos realizados por falsos médicos y especialistas.

Realizarse un tratamiento estético no debe ser una decisión a la ligera. La correcta elección del cirujano y de la clínica es un punto fundamental para lograr los mejores resultados y reducir la posibilidad de complicaciones.

Es por ello que te compartimos 10 consejos para elegir un cirujano plástico confiable:

1. Obtenga referencias de cómo les fue a otras personas que hayan pasado por este proceso

La mejor forma de tener información sobre médicos y clínicas es hablando con familiares o amigos que hayan pasado por una cirugía similar. Conocer la experiencia de otros ayuda a tomar una decisión más acertada con respecto a quién debe ser el médico. Además, en la web se pueden encontrar reseñas que también dan orientación valiosa. Sin embargo, al analizar las experiencias de otros no se compare, pues tenga en cuenta que cada persona tiene resultados y procesos de recuperación diferentes.

2. Investigue a su médico

Es indispensable que el especialista sea parte de una organización que los represente o agrupe, en el caso de nuestro país es través de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Esto garantiza que cumpla con los estudios y acreditaciones necesarias para trabajar. Puede visitar la página oficial de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica del Perú.

Si está pensando en operarse en otro país, busque la sociedad que agrupa a los cirujanos plásticos y consulte en sus bases de datos. Investigue y pregunte por demandas por mala práctica o suspensiones de la licencia para ejercer la profesión. Todos estos elementos le ayudarán a tomar la decisión correcta.

3. Despeje sus dudas en la primera consulta

Para sacar el mejor provecho de su primera valoración y obtener la información importante tenga un listado de preguntas y dudas que quiera resolver. Es fundamental tener claro los riesgos de complicaciones y de resultados no satisfactorios. Pregunte sobre este tema para tener más elementos que lo ayuden a tomar la decisión. Si no logra despejar todas sus dudas, programe una segunda consulta.

4. Asegúrese de que exista el tratamiento que le proponen

Nombres atractivos y técnicas que no existen, es lo que algunos profesionales ofrecen. Por eso investigue sobre el tratamiento que le están ofreciendo, compare si hay otros especialistas que también lo realizan. Si un médico le dice que tiene tratamientos y tratamientos “únicos y novedosos” que ningún otro cirujano realiza, desconfíe!!!

5. No se deje llevar por el atractivo de los precios bajos

El costo del tratamiento no debe ser el factor más importante en la decisión. Los costos muy bajos generalmente sacrifican calidad en el servicio y en los tratamientos. Compare tarifas con varios especialistas. No se deje presionar por los costos, por las ofertas especiales o por los descuentos y promociones. En la salud el ahorro puede pagarse muy caro a futuro e incluso puede costarle hasta su propia vida.

6. Certificaciones y Acreditaciones Profesionales

La publicidad no debe ser lo que determina la elección de un cirujano. Elegir un cirujano y una institución con todos los permisos y certificaciones necesarias, es la mejor forma de garantizar un servicio de alta calidad. Existen acreditaciones para las clínicas, para los consultorios y para los médicos. Éstas certifican que se cumplen con los requisitos para ofrecer estos servicios. No tenga pena de preguntar si la clínica tiene todos los permisos reglamentarios. Puede visitar Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress) y la pagina oficial de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica del Perú.

7. Parecen lo mismo, pero no lo son

En la rama de la cirugía existen la cirugía plástica y la cirugía cosmética o estética. Los cirujanos plásticos son especialistas que han estudiado toda su formación para realizar tratamientos estéticos y reconstructivos. Pero además, varias especialidades en medicina ofrecen tratamientos estéticos: algunos especialistas como oftalmólogos, dermatólogos y otorrinolaringólogos se promocionan como cirujanos cosméticos. Asegúrese de que el especialista está en capacidad de realizar los tratamientos que ofrece y tiene el entrenamiento necesario para ofrecer estos servicios. Infórmese en internet sobre las sociedades médicas de acuerdo a su especialidad y certificaciones.

8. El que mejor se publicita no es necesariamente el mejor

Cualquier profesional puede tener un staff creativo, si lo desea, para publicar y diseñar anuncios atractivos y costosos. Por esta razón la publicidad no debe ser lo que determina la elección de un cirujano. Muchos cirujanos con gran experiencia y calidad en sus servicios no hacen publicidad ni usan las redes sociales para difundir sus cirugías y tratamientos.

Tenga en cuenta que muchas fotos de antes y después tienen retoques digitales y no son tan reales como aparentan. La publicidad permite cualquier frase atractiva o promesa de buenos resultados. Sea muy cuidadoso y no se deje impresionar por la publicidad.

9. Los tratamientos milagrosos, no existen

Todos los procedimientos en cirugía plástica requieren de un tiempo de recuperación, tienen riesgos y pueden tener complicaciones. Tenga expectativas reales. No existen los resultados perfectos. Desconfíe de frases como “esta cirugía da resultados perfectos y sin ningún riesgo”. Es allí en donde radica el sentido de responsabilidad que usted tenga al momento de elegir con quien o quienes se hará una cirugía plástica.

10. Revisa algunos medios de información y consultas

“Toda intervención en el cuerpo puede tener una reacción, por ejemplo, alérgica. Siempre tiene que haber una cadena de seguridad y estándares mínimos”, precisó en su momento el Sr. Hernán Pena, Superintendente Adjunto de Susalud.

Es por ello, que informarte bien sobre los lugares en donde se practican cirugías también puede ayudarte a tomar una buena elección e incluso salvar tu vida.

Frente a las denuncias de presuntas negligencias en intervenciones quirúrgicas en centros o clínicas estéticas, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) recomendó a la ciudadanía conocer los establecimientos autorizados ingresando Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress). Aquí encontrarás información detallada de infraestructura, equipamiento y personal médico de más de 20 mil centros de atención en salud públicos y privados del país. Ni un spa ni un centro de estética están autorizados para efectuar procedimientos invasivos si es que no están considerados en esta lista. También puedes acceder a esta información, descargando en tu celular la aplicación Susalud Contigo o puedes llamar de manera gratuita a la línea 0800-14900 desde tu celular o cualquier número fijo.

En conclusión,lo mejor es optar por la calidad, si somos capaces de invertir tiempo y gastar sin control en vanidades, viajes, regalos caros y otros lujos, qué mejor que invertir en algo que repercute en nuestra salud y nuestro bienestar. Es por ello que si tu presupuesto está un poco reducido, es decir que aun no tienes la cantidad suficiente, lo mejor es que pospongas tu cirugía un tiempo, hasta que puedas reunir todo el dinero, en lugar de arriesgarte por unos cuantos soles.

