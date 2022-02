Cinéfilos podrán votar por sus películas favoritas en Twitter

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que abrirá votaciones del público desde un sitio web dedicado a los Premios Óscar, así como en Twitter para dos categorías: Película favorita y Escena favorita.

En el Perú, solo se habilitado la votación por redes sociales. Por lo tanto, los cinéfilos podrán elegir su momento favorito y dar a conocer la película que prefieren usando los hashtags #OscarsCheerMoment y #OscarsFanFavorite, respectivamente.

Ambos hashtags llevan un emoji de los premios Óscar que los certifica como oficiales para esta campaña, que no representa una nueva categoría de premiación, informó la Academia.

Los fans podrán enviar hasta 20 tuits vinculados con el hashtag por día hasta el 3 de marzo. Sin embargo, solo un tuit será válido para participar de un concurso por tres pasajes todo pagado para la ceremonia de gala de los Óscar. Este sorteo será válido para residentes estadounidenses.

La segunda etapa del concurso se realizará desde el 24 de febrero, en la que solo se podrá votar por los cinco momentos favoritos que acumularon previamente más menciones.

¿Cómo votar en Oscars Fan Favorite?

Los usuarios de Perú que quieran participar de la campaña Oscars Fan Favorite deben seleccionar su película favorita de la lista de nominados. No podrán sumar un título que no haya sido anunciado previamente.

Para los usuarios que no tienen cuenta, deberán crear un perfil en la red social Twitter previamente.

Los tuits deben ser enviados por usuarios con cuentas públicas (sin candado de privacidad) y deben incluir -en cualquier parte del mensaje- alguno de los hashtags oficiales.

Hoy, 21 de febrero, #OscarsFanFavorite se ubica en las primeras tendencias en Twitter Perú. Entre las cintas más mencionadas están Spider-Man: No Way Home, Cindirella, Army of the dead, entre otras.

Comentarios