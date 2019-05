Lo que qué debes hacer en cada red social para captar más clientes

La captación de clientes vía Internet es uno de los aspectos claves por los que el social media marketing se ha vuelto tan importante para todas las empresas a día de hoy. Y es que estas ofrecen una serie de ventajas por la velocidad de la difusión del mensaje y la difusión, el alcance casi inmediato de la publicidad de venta.

Algunas razones del por qué las empresas o emprendedores quieren usar las redes sociales para hacer sus campañas usando las redes sociales es la tendencia del momento, pero ¿Por qué?

Esta podrían hacer las razones que llevan al camino del social media adversiting o publicidad den las redes sociales:

– Por su capacidad de interactuar con el público objetivo

– Por la posibilidad que nos ofrecen de conocer a nuestros futuros clientes

– Porque podemos encontrar a nuestros usuarios en torno a una misma comunidad o grupo, etc.

Entonces… ¿Existe la red social perfecta para conseguir atraer clientes?¿Debo trabajar en todas las redes sociales por igual?

La respuesta es NO.

Lo primero que debes tener en cuenta, es la cantidad de redes sociales que hay en la actualidad disponibles así como el trabajo que puede significar trabajar en todas ellas, así como preguntarte ¿realmente me interesa estar presente en todas ellas?.

Lo que te recomendamos es que primero analices la presencia tu público objetivo en cada una, es decir si las gente que buscas usa tal o cual red social y en esa búsqueda descubras de que tu target utiliza más de una red social, por lo que debes saber que hacer o como llevar el trabajo de marketing y publicidad en ellas.

Las redes sociales no solo nos van a permitir diseñar estrategias para captar clientes, sino que también van a proporcionarnos un “Feedback” muy positivo directo del consumidor para saber si le interesa lo que estamos haciendo.

Y por supuesto, nos van a aportar un refuerzo importante para nuestra imagen de marca.

Para poder llevar a cabo una buena estrategia en redes sociales, es aconsejable realizar previamente un buen plan estratégico

¿Qué redes sociales puedes usar para captar clientes?

Facebook

Postea buen contenido en tu página de Facebook: generar un buen contenido es fundamental para conseguir atraer más seguidores. Este contenido puede ir acompañado de imágenes y vídeos, haciéndolo más visual y por tanto que lo recordemos más fácilmente.

Realiza concursos en Facebook: cómo ya hemos comentado anteriormente, realizar sorteos en las redes sociales es muy efectivo, ya que la gente conoce tu marca y tus productos y es muy fácil conseguir viralidad y atraer clientes nuevos.

Utiliza la publicidad en Facebook: Facebook Ads es la herramienta de publicidad online por excelencia para quienes que quieren publicitarse en la plataforma. Encontramos muchas ventajas en usarla, como: capacidad de segmentación, baja inversión, viralidad, interacción, audiencia, diseño, capacidad de análisis.

Twitter

Es bueno que sepas que conseguir más seguidores en Twitter para potenciar tu negocio online y a la vez captar nuevos clientes, no conlleva necesariamente el aumento de tu negocio online.

Por eso, a continuación te doy una serie de pautas sobre cómo captar clientes en Twitter para tu negocio online.

Primero, debes buscar a los clientes. Puedes hacerlo con las distintas herramientas que tiene el buscador de Twitter (puedes realizar la búsqueda por perfiles, palabras clave, hashtags…).

Sigue perfiles relacionados con tu sector, ya que serán los que más interesados puedan estar en tu contenido.

Si quieres atraer clientes en Twitter, deberás disponer de tiempo, pues es la red social más ágil. Publica contenido de calidad y no te olvides de interactuar con tus usuarios y seguidores, no solo a nivel comercial sino también personal. De esta forma, empezarás a crear relaciones, uno de los objetivos de Twitter más importantes.

Utiliza hashtags para comunicarte con tus seguidores y para tus publicaciones en esta red social.

Twitter crea listas con todos los tweets que contengan esos hashtags, de manera que quedan recogidos ellas. Si alguien las consulta, verá tus publicaciones y podrá retuitearlas, dándote así una mayor visibilidad.

Por último, puedes utilizar Twitter Ads. Al igual que con Facebook, nos permite crear anuncios que serán visible en la plataforma.

Instagram

Instagram es la red social que más ha crecido en los últimos años, tal vez como consecuencia del aumento de los dispositivos móviles en la vida personal.

Para conseguir atraer clientes en Instagram es muy importante la creatividad de las publicaciones (fotos), ya que la totalidad del contenido de Instagram es visual y por tanto se recuerda con mayor facilidad.

Muestra tus productos, el proceso de fabricación, o aspectos informales para que tus seguidores puedan ver cómo se trabaja en la empresa. O simplemente haz algo divertido que pueda volverse viral.

Lleva a cabo un calendario editorial en el que programes el contenido que vas a subir y cuándo lo vas a hacer.

Además, el momento en el que subas el contenido es muy importante, porque dependiendo de las horas que elijas tendrás mayor o menor repercusión.

Por último, interactúa con tus seguidores de manera continuada a través de los Me Gusta y los comentarios.

Y como en anteriores ocasiones, también puedes realizar concursos en Instagram para atraer clientes. por ejemplo haciendo que la participación dependa de algún comentario, de compartir la publicación en las Stories o de mencionar a otros usuarios en la publicación.

Pinterest

El poder visual en el marketing es muy grande, por esto Pinterest es una de las principales redes sociales en la actualidad para captar clientes.

Algunas de las ventajas de Pinterest que te pueden interesar son:

El tráfico web que se puede redirigir desde la página de empresa en Pinterest hacia la página web de la compañía es muy grande si se realiza de manera adecuada.

Rápida viralidad de tus imágenes. Esto se debe a la atracción que genera pasar horas y horas viendo imágenes.

La personalización de marca puede diferenciarte del resto de las empresas. Por ello, tienes que tener un contenido original y actualizado.

Los post o “pines” que subas tienen una vida mucho más larga que en otras redes sociales. Al ser el contenido en formato imagen, los usuarios podrán encontrar tus imágenes cuándo las busquen a pesar del paso del tiempo.

Si quieres atraer clientes a tu sitio web o marca desde Pinterest, el contenido audiovisual va a ser la clave. Si en tu empresa no cuentas con este tipo de contenido, quizás sería mejor no dedicarle mucho tiempo a esta red social.

Linkedin

Linkedin es una red social profesional en la que actualmente podemos encontrar más de 500 millones de usuarios activos.

Así pues, el objetivo de Linkedin es conectar y favorecer las relaciones sociales entre los diferentes profesionales y las empresas a través de una red de contactos de calidad.

Si en tu estrategia en redes sociales, te has propuesto captar clientes en Linkedin, presta atención a estos consejos.

Empieza la casa, por los cimientos, trabaja tu perfil personal. Esto va a ser lo primero que vean de ti, por lo que debes crear una comunicación adecuada que haga que se interesen por ti. Aporta valor y genera interés real si quieres atraer Leads y clientes hacia tu proyecto.

Crea también una página para tu empresa, con el fin de obtener una mayor visibilidad.

Esta página de empresa tendrá que ir unida siempre con tu perfil, aunque lo mejor es trabajar siempre desde tu perfil personal.

Promociona tus contenidos en Linkedin, ya sea propio o de otros y comparte también el contenido de los demás, especialmente de aquellos cuyos perfiles más te interesen. Para ello, haz una investigación previa de quién te interesa seguir y conocer en Linkedin.

En Linkedin puedes compartir desde los posts de tu blog hasta la actividad de tu empresa, noticias, videos, fotos… Lo importante es que se subas contenido y que seas activo, ya que te hará parecer una persona con iniciativa y esto realmente, es uno de los aspectos que más se valora en Linkedin.

Sigue estos consejos y verás con el medio plazo estarás empezando a atraer nuevos Leads y clientes con tu perfil de Linkedin.

YouTube

Desde hace algunos años la demanda de contenido en formato vídeo ha ido creciendo con la aparición de plataformas similares a YouTube, haciendo que actualmente sea el vídeo uno de los contenidos en redes sociales que más se comparte, según el estudio anual de redes sociales 2017.

¿Es posible atraer y captar clientes con vídeos en Youtube?

Si, por supuesto, pero debes hacerlo bien y esto incluye la propia realización y creación del vídeo, no solo su difusión en las redes sociales.

Analiza el tipo de público objetivo al te que vas a dirigir, como ya hemos visto anteriormente.

Crea vídeos cortos preferiblemente, de no más de 3-4 minutos de duración.

Cuenta un historia e intenta llegar a las emociones de tus usuarios con la realización de ese vídeo.

Un vídeo concreto no te va a ayudar a conseguir clientes de forma directa, el videomarketing ayuda a generar imagen de marca y viralidad, por lo que tendrás que conseguir que sea un trabajo continuado.

Aporta un valor, esto es, haz que sea visible el beneficio de tu producto, servicio e historia.

Optimiza todos tus vídeos al posicionamiento. De esta forma, a través de las palabras clave podrás conseguir que tus vídeos salgan antes para aquellos términos o expresiones que elijas. Y esto sin duda, te ayudará a captar Leads y clientes con mayor facilidad.

Por último, no te olvides de compartir y difundir tus vídeos por internet, ya sea en otras redes sociales como directamente en tu blog o web. Y si además en este proceso de difusión, consigues además suscriptores, mucho mejor para tu estrategia de marketing en redes sociales.

Y ¿Whatsapp?

Para darnos de alta en las redes sociales siempre nos piden que te suscribas dando un correo electrónico y luego una contraseña. Sin embargo en Whatsapp la forma de darnos de alta es grabando simplemente el número de teléfono entre nuestros contactos.

En Whatsapp sólo publicas tu foto, tu estado y poco más; mientras que en las redes sociales la información del perfil es mucho más completa. Desde la edad, hasta la fecha de nacimiento, pasando por el centro donde has estudiado…

Gracias a las redes sociales y Whatsapp podemos estar conectados siempre 24/7 con nuestro entorno social y clientes ¿Qué más podemos pedir?

Sin embargo esto esta a punto de cambiar, pues la aplicación está llevando a cabo pruebas para incorporar perfiles de usuario más completos. Además de fotografías, los usuarios podrían poner vídeos en el perfil.

Por otra parte, se crearía una nueva interfaz en la que se podrían ver todas las novedades de los contactos: un muro en el que podríamos consultar rápidamente quién de nuestros amigos ha cambiado la imagen de su perfil, ha añadido un vídeo o ha consignado una nueva frase de estado. De hecho, se mostraría un icono a modo de notificación para que no nos perdiésemos ninguna actualización. Pero aún estos cambios todavía están en fase de prueba.

En Whatsapp, los servicios de mensajería no disponen de un muro y, por lo tanto, no disponen de mensajes públicos y no existen buscadores de contenido ni de usuarios como en las redes sociales. Poder interactuar con tu red de contactos es lo que ha permitido que las redes sociales tengan tanto éxito. En este sentido la herramienta de mensajería instantánea interactúa con el otro interlocutor y ya está. Caso a parte es el uso de los grupos, ahí si permite interactuar con tu red de contactos y este podría ser el punto en común para considerarse una red social.

Aún esta en discusión el de si whatsapp sea o no una red social, lo que si está claro que además de mensajería instantánea para uso particular están apareciendo múltiples posibilidades a favor de la comunicación y el marketing para las marcas y empresas y estas las están aprovechando.

Es por esto que es muy importante aprender a gestionar las redes sociales desde un punto de vista empresarial, profesional y objetivo, cuya finalidad sea captar clientes para nuestro negocio online.

Fuente: Internet

Click aquí: “Estadísticas de la Era digital. Grupos generacionales, Internet y Social Media del Perú y el mundo”.

Click aquí para ver el vídeo: “Las redes sociales te ayudan a mejorar tus ventas”.

Comentarios