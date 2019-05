Conoce los beneficios y propiedades de la vitamina C

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble. La mayoría de los animales producen su propia vitamina C, pero el hombre, los primates (monos, chimpancés, etc) y los conejillos de indias, han perdido esta capacidad.

Famosa en la historia de la mar es la enfermedad llamada escorbuto, que se producía cuando los marineros no tenían la vitamina C en su dieta. Los síntomas del escorbuto incluyen sangrado e inflamación de encías, dientes flojos, mala cicatrización de heridas, manchas violáceas en la piel llamadas petequias, moretones, hinchazones en la piel de los vellos de los brazos y piernas, dolor en las articulaciones, desgaste muscular y deterioro general. Se encontró que la inclusión de los cítricos en la dieta de los marineros, prevenía la enfermedad mediante el suministro de vitamina C. Al médico escocés James Lind se le atribuye el asesoramiento a la armada británica en 1753, de llevar verduras y frutas frescas a bordo, para prevenir el escorbuto. Unos cuarenta años más tarde siguiendo su consejo, la Marina Británica llevaba jugo de limón en los largos viajes por mar, ganándose los marineros británicos el apodo de “limeys”. Dado que la vitamina C es fácilmente disponible en la dieta, el escorbuto es ahora raro, excepto en los alcohólicos que reciben la totalidad de su consumo de calorías a partir del alcohol.

Es la vitamina menos estable y es muy sensible a reaccionar con el oxígeno. Saber esto es importante ya que su potencia puede perderse cuando se oxida por exposición a la luz, el calor y el aire. Por eso los jugos de frutas deben consumirse inmediatamente de exprimidos.

¿Por qué es importante la vitamina C?

La vitamina C es importante para todos los animales incluidos los seres humanos, debido a que es vital en la producción de colágeno. La vitamina C es también importante porque ayuda a proteger de la oxidación a las vitaminas liposolubles A y E, así como a los ácidos grasos. La vitamina C previene y cura la enfermedad del escorbuto, y puede ser beneficiosa en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro.

La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas como las naranjas, limones y pomelos, y en las verduras como los tomates, los pimientos verdes, las patatas y muchas otras. La vitamina C se daña fácilmente durante las etapas de preparación de alimentos, tales como cortar, la exposición al aire, cocinar y estando sumergida en el agua. La cantidad de vitamina C en los alimentos comunes es lo suficientemente alta, que la cantidad que permanece después de su manejo, es normalmente más que suficiente para un suministro diario.

Una de las funciones primarias de la vitamina C es mantener el colágeno, proteína fibrosa necesaria para formar el tejido conectivo de la piel, los ligamentos y los huesos. Otra de sus características importantes es la curación de heridas y quemaduras ya que facilita la formación del tejido conectivo en la cicatriz.

También participa en la formación de glóbulos rojos y en la prevención de hemorragias.

Además, la vitamina C combate las infecciones bacterianas y reduce los efectos de ciertas sustancias producidas por las alergias. Por estas razones, esta vitamina se usa frecuentemente para prevenir y tratar los resfríos.

Por otra parte, la vitamina C se relaciona con el metabolismo de otros nutrientes: ayuda al metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina, convierte el ácido fólico inactivo en ácido folínico activo, tendría un rol en el metabolismo del calcio, protege a la tiamina, riboflavina, ácido fólico, ácido pantoténico, vitamina A y E frente a la oxidación.

También protege al cerebro y a la espina dorsal de la destrucción por parte de los radicales libres. Otra función del ácido ascórbico es aumentar la absorción intestinal de hierro.

En la glándula adrenal encontramos grandes cantidades de vitamina C, por lo que esta vitamina es esencial para la formación de adrenalina. De hecho, en situaciones de estrés los niveles adrenales de ácido ascórbico aumentan rápidamente.

La cantidad diaria recomendada (RDA) de vitamina C es de 60 a 90 miligramos. Se aconseja a los fumadores tomar 35 mg más, ya que fumar reduce la vitamina C. Recuerde que esta vitamina es muy inestable y se destruye fácilmente con la cocción y el procesamiento de los alimentos. Consuma los jugos inmediatamente después de exprimidos.

Fuentes de vitamina C

Esta vitamina no la produce el cuerpo por lo que es muy importante obtenerla de los alimentos. La fuente más importante de esta vitamina son los frutos frescos como las moras, kiwi, ananá, frutilla, tomate y principalmente los cítricos como mandarina, naranja, limón, melón; y los vegetales verdes: espárragos, broccoli, morrón verde, repollo, repollitos de bruselas.

Absorción y almacenamiento de la vitamina C

Los niveles de ácido ascórbico en sangre alcanzan su máximo 2 o 3 horas después de la ingestión y luego disminuyen a medida que se va eliminando por orina y por sudor; la mayoría de la vitamina C es eliminada del organismo luego de 3 o 4 horas.

Cuando se la consume vía oral la mayoría de la vitamina es absorbida a través de las mucosas de la boca, del estómago y del intestino anterior. Cuando se está realizando un tratamiento terapéutico, la inyección de la vitamina directamente al torrente sanguíneo es más efectiva que la administración vía oral.

El cuerpo humano normal que se encuentra saturado de vitamina C contiene unos 5000 miligramos de la misma, de los cuales 30 están en la glándula adrenal, 200 en los fluidos extracelulares y el resto se distribuye en distintas concentraciones a través de todas las células del organismo.

La habilidad del cuerpo para absorber vitamina C se reduce con el cigarrillo, el estrés, altas fiebres, administración prolongada de antibióticos y corticoides, inhalación de DDT y humos de petróleo, ingestión de aspirinas y otros analgésicos. Las drogas sulfónicas aumentan la excreción urinaria de vitamina C al doble o el triple de lo normal. Por otro lado, la ingesta de excesivas cantidades de agua disminuye los niveles de vitamina C en el cuerpo.

La vitamina C promueve la correcta formación de huesos y dientes, reduce los efectos corporales de algunas sustancias producto de alergias, previene y cura los resfríos, acelera los procesos de curación y disminuye los niveles de colesterol hasta un 35-40% en pacientes con arteriosclerosis.

En personas con niveles sanguíneos altos de ácido ascórbico el líquido que lubrica las articulaciones (líquido sinovial) se vuelve menos denso, permitiendo el libre movimiento. Por esto mismo, pacientes con artritis que ingieren vitamina C pueden aliviar su dolor.

La necesidad de vitamina C aumenta con la edad ya que aumentan las necesidades de regenerar el colágeno. A su vez, con la edad, las glándulas sexuales desarrollan una mayor necesidad de esta vitamina y la toman de otros tejidos, quedando estos vulnerables a sufrir enfermedades por falta de ácido ascórbico.

La vitamina C usada en tratamientos médicos

La vitamina C estimula la producción de interferones por lo que actúa como un inactivador de virus como los causantes del herpes, hepatitis, polio, encefalitis, sarampión y neumonía.

Esto sucede porque la vitamina, catalizada por iones de cobre, reduce las moléculas de oxígeno; es entonces la reducción de oxígeno lo que ataca a los ácidos nucleicos de los virus.

Este mismo mecanismo, sumado a que la vitamina C aumenta las defensas del cuerpo, trabaja contra las bacterias, entre las que se encuentran las responsables de la tuberculosis, la difteria, el tétanos y la fiebre tifoidea.

Por otra parte, se usaron altas dosis de vitamina C para tratar a drogadictos, incluyendo los que consumen heroína, metadona y barbitúricos. El tratamiento facilita la eliminación de la heroína del organismo, ayuda a la recuperación del apetito y del sueño.

Los estudios realizados demuestran que la vitamina C ayuda a minimizar los efectos de la contaminación ambiental (presencia de altas concentraciones de monóxido de carbono, cadmio, mercurio, hierro, cobre, arsénico, benceno y algunas pesticidas en el ambiente).

El ácido ascórbico previene la formación de carcinomas derivados de los nitritos y nitratos presentes en algunas comidas. La vitamina C ha sido también usada exitosamente para tratar mordeduras de arañas y serpientes y picaduras de insectos. Además, es necesaria para recuperarse de ataques cardíacos ya que previene el daño ocasionado por los radicales libres.

Se ha reportado que esta vitamina tiene un efecto anti-ansiedad en el sistema nervioso, por lo que él la utiliza para el tratamiento de la esquizofrenia. Además, el tratamiento con ácido ascórbico resulta en una mejora en casos de depresión y paranoia. De hecho, estudios realizados muestran que los pacientes psiquiátricos tienen una alta necesidad de vitamina C.

La ingesta de dosis un poco más altas de las normales de vitamina C ayuda a preservar la integridad de los discos intervertebrales previniendo así problemas en la espalda.

Por otro lado, la vitamina C ha sido testeada para ver sus efectos en la inteligencia de los humanos. Un estudio realizado en niños resultó en un aumento de 3.6 en el coeficiente intelectual (IQ) cuando se administraba un 50% más de vitamina C.

Entre otros beneficios de la vitamina C están: la protección contra el congelamiento, el enlentecimiento del proceso de envejecimiento y la formación de masa muscular. El ácido ascórbico puede reducir las necesidades de ciertas drogas administradas a pacientes con cáncer, incluyendo L-Dopa y analgésicos. Además, esta vitamina previene que ciertas enzimas rompan las sustancias analgésicas naturales que produce el cerebro.

Por último, se han obtenido buenos resultados en el tratamiento con vitamina C de algunas enfermedades como: la leucemia, la pancreatitis y ciertos problemas del corazón.

