¿Qué es un árbol genealógico y para qué sirve?

¿Te has fijado en la forma de los árboles?. En un árbol frondoso, de un solo tronco se desprenden muchas ramas de las que, a su vez, salen más ramas. Pues así como un árbol crece cada día y en cada temporada obtiene nuevas ramas y hojas y frutos, así tu familia ha crecido a lo largo del tiempo. Cada vez que tus papás o tus tíos o algún otro pariente tiene hijos, se ramifica el árbol de tu familia y se hace más grande y más grande y más grande.

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra historia familiar y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las relaciones parentales que unen a los miembros de la familia. Se podría decir que es la historia del crecimiento de las familias acomodada en un dibujo con forma de árbol.

Hay muy diversas formas de plasmar la historia de nuestra familia, pero una de las más frecuentes, por resultar normalmente bastante claras, es la elaboración de esquemas que, por su forma, reciben desde antiguo el nombre de ‘árboles genealógicos’, nombre muy literal puesto que hasta fechas no muy lejanas estos esquemas se adornaban de tal manera que simulaban verdaderos árboles.

Hay varias maneras de diseñar tu propio árbol genealógico. En una de ellas debes ubicarte en el tronco, tus papás son las primeras ramas y tus abuelos las ramas que salen de las ramas-papás. Los papás de tus abuelos saldrán, entonces, de las ramas-abuelos y así hasta donde alcance la memoria.

¿Y tus hermanos y primos y tíos y sobrinos? Bueno, pues ellos son hojitas que salen de las ramas principales (ramas-papás, ramas-abuelos, ramas-bisabuelos)de tu árbol y tendrán, también, sus propios árboles que serán de una forma distinta de la del tuyo.

El árbol genealógico sirve para conocer los antepasados y los descendientes de una persona en particular. Se trata de un esquema en el que se detallan los miembros de una familia, especificando qué clase de parentesco tienen.

Todos tenemos árboles genealógicos grandes y frondosos que han tardado muchos años en crecer y que seguirán extendiéndose con el tiempo, por eso si quieres saber cuál es la forma de tu árbol debes buscar en los recuerdos de tus papás, abuelos, tíos y amigos de la familia.

La representación gráfica de las relaciones familiares puede ser simple o muy compleja. En la infancia se inicia la curiosidad por la estructura familiar, un árbol genealógico sencillo ayuda a explicar las relaciones más cercanas e inmediatas.

Por otro lado, el árbol puede ser un esquema muy completo tanto por la cantidad de generaciones y relaciones representadas como por la información adicional que puede llegar a contener. Los árboles son una herramienta imprescindible para la investigación genealógica.

¿Existen árboles genealógicos iguales?

No. Cada persona tiene un árbol genealógico único, aunque dos individuos sean familiares el punto de vista (estructura y relaciones) no es el mismo. Los árboles de dos hermanos serán prácticamente iguales, las relaciones con sus ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos, etc) serán las mismas pero no lo serán las relaciones con sus descendientes (hijos, nietos…). El árbol de dos primos hermanos compartirán solo el 50% de sus relaciones ascendientes, la rama materna o paterna que les una.

Es necesario que el árbol genealógico se esté actualizando constantemente, tomando en cuenta hechos relevantes que les suceden a los miembros de la familia.

¿Por qué es importante que una la familia sepa su árbol genealógico?

Son muchas las razones del porque es imprescindible que cada individuo sepa su árbol genealógico, entre ellas se encuentran las siguientes:

El árbol genealógico es usado en la medicina, ya que sirve para conocer los antecedentes médicos que existen en una familia y por ende ayuda en el diagnóstico y prevención de enfermedades que pueden ser hereditarias así como el tipo de sangre y el factor Rh de cada uno de los miembros de la familia. Muchas enfermedades provienen de la unión de dos tipos de sangre que no son compatibles.Para ello es necesario que en el árbol se detallen las causas de muerte y las enfermedades que padecieron o que padecen los familiares. Se dice que se previenen enfermedades porque, sabiendo que existe la posibilidad de heredar una, pueden realizarse tratamientos que disminuyan la posibilidad de contraerla. Un ejemplo muy específico de ello es el tema del cáncer. En la actualidad se pueden realizar procedimientos que reducen la posibilidad de tener dicha enfermedad.

El árbol genealógico también sirve para que cada persona sepa de dónde viene y conozca detalles familiares que no se conocían.

De igual modo sirve para recordar y contactar a familiares con los que apenas se mantenía contacto.

Sirve para conocer la historia de la familia. El árbol genealógico sirve para conocer la historia familiar. Cuando se realiza, empiezan a surgir dudas y preguntas sobre los antepasados y demás familiares que lo integran. Por ejemplo: puede ocurrir que haciéndolo se descubra que uno es descendiente de algún héroe del país o de los nativos de la región.

También se puede saber si los miembros de la familia contrajeron matrimonio con personas que tenían algún tipo de parentesco. Esta es una situación muy común en los siglos anteriores.

Puede ser usado por la antropología, permitiendo el estudio del origen de los pueblos.

Es usado en la psicología como medio para entender el presente de las personas. Según esta profesión, se considera que el inconsciente familiar influye en el inconsciente personal. Dado esto, es necesario conocer la historia de los ancestros y de los descendientes, para separarse de lo que le causa dolor y seguir adelante con su vida.

Sirve para contactar con familiares. Cuando se realiza un árbol genealógico vienen los recuerdos de todos los familiares, bien sean tristes o alegres. Esto hace que se reflexione sobre la vida y las relaciones humanas. El ser humano tiende a sentir la necesidad de ponerse en contacto con aquellos miembros de la familia con quienes hablaba poco pero que formaron parte de su vida.

Es usado en el estudio de la historia de un país. Con el árbol genealógico se puede saber de dónde provienen las figuras más representativas de cada país.

El árbol genealógico también sirve para simplificar la vida de los personajes históricos y hacer más fácil su estudio.

Fuente: Internet

