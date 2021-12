AHORA Perú: Con carnet de vacunación la asistencia a restaurantes aumentará de forma segura

La presidente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), Blanca Chávez, expresó su confianza en que, por el beneficio económico de los empresarios gastronómicos, resulte positiva la medida de que los comensales se vean obligados a mostrar su carnet de vacunación para el ingreso a los restaurantes.

“Todo lo que sea aporte, nosotros estamos llanos a ayudar al Gobierno y esperamos que esta decisión permita que aumente la concurrencia a los restaurantes», resaltó.

Chávez recordó que muchos propietarios de restaurantes afrontan deudas y tienen que cumplir con el pago de la carga social de los préstamos de Reactiva Perú.

“Además, los restaurantes medianos y pequeños de menos de 200 metros cuadrados continúan atendiendo con el 80% de aforo. Solo el 2% de restaurantes a nivel nacional tienen estas dimensiones. El resto son chicos y la mayoría son empresas familiares», subrayó.

No obstante, la presidenta de Ahora Perú precisó que no es posible asegurar la no aparición de carnets falsos de vacunación por parte de los antivacunas.

