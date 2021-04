ADEX: En enero exportaron 2,941 empresas

En enero último un total de 2 mil 941 empresas incursionaron en los mercados internacionales, 5.6% más respecto al mismo mes del año anterior, sin embargo, preocupa que otras 1,048, en su mayoría microempresas, hayan dejado de hacerlo, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, CIEN-ADEX.

El incremento del stock (2 mil 941) fue principalmente por el aumento de empresas del sector agroindustrial, sin embargo, aún no se puede proyectar un franco proceso de recuperación debido a la situación que atraviesan los principales destinos de la oferta nacional y la falta de solución de otros problemas en el país como los sobrecostos logísticos.

El jefe del Departamento de Desarrollo de Políticas del CIEN-ADEX, Carlos Adriano Pérez, manifestó que la coyuntura por la pandemia tiene un impacto negativo en diversas variables económicas como producción, empleo, ventas, ingresos, entre otras, y también repercute en la salida de empresas (dejan de exportar).

En efecto, las microempresas fueron las más afectadas por la crisis económica y sanitaria ocasionada por el Covid-19. Se contaron en total 864 de estos emprendimientos que dejaron de vender sus productos en el extranjero junto a 129 pequeñas, 18 medianas y 37 grandes.

Diversificación

Adriano Pérez indicó que, si bien las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sumaron 2 mil 861 en enero y representaron el 97.3% del total, solo aportan una menor parte del monto FOB US$. “Solo tienen el 21.1% de participación del valor despachado (US$ 751 millones de los US$ 3 mil 560 millones de ese mes). Esto refleja la elevada concentración de los envíos peruanos según tamaño de unidad empresarial”, refirió.

En ese sentido, recomendó a las empresas profundizar en el análisis de gustos y preferencias de los consumidores potenciales, así como continuar trabajando bajo los nuevos protocolos de bioseguridad por la pandemia, pues será la única manera de diversificar su producción y destinos, continuar en el mercado externo y generar más empleo formal, traduciéndose a su vez en un mayor crecimiento económico.

“Debemos tomar en cuenta que un gran número de empresas solo exporta un producto y siempre corren el riesgo de no poder venderlo, dejando así de incursionar en el exterior. Asimismo, son pocas las que envían su oferta a diez o más países, son más las que lo hacen a un solo mercado”, explicó.

A tomar en cuenta

Las empresas que exportaron por primera vez o retomaron sus despachos en el primer mes del año ascendieron a 1,204 –aumento de 10.4%–, de las cuales 1,010 fueron microempresas, 170 pequeñas, 10 medianas y 14 grandes.

Lima concentró el mayor número de empresas exportadoras (1,660), seguida por Piura (335) e Ica (169). Huánuco fue el más bajo con 4.

