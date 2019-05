La accesibilidad web, diseño pensando en todos, no solo para la mayoría

Todos conocemos las bondades de Internet, sin duda uno de los grandes inventos de la historia,para mí el mejor. Cualquier persona puede navegar por Internet, independientemente de su edad y sus capacidades físicas y psicológicas. Sin embargo, algunas personas son discriminadas al toparse con barreras virtuales que les limita el acceso a ciertos contenidos de la red de redes.

En el mundo hay millones de personas con diferentes tipos de discapacidades que no le permiten utilizar la Web. La mayor parte de los sitios web presentan barreras de accesibilidad que dificultan o imposibilitan la interactuación de la web con muchas de las personas con discapacidad.

Se estima que un 10% de las personas encuentran algún tipo de barrera en Internet. Puede parecer que es un porcentaje exagerado, pero no lo es si tenemos en cuenta que una mala accesibilidad web no sólo afecta a personas discapacitadas (físicos o sensoriales). Una web recargada de imágenes afecta a usuarios con conexiones de banda estrecha. Incluso unos textos mal redactados pueden resultar inaccesibles.

Al hablar de accesibilidad web, hacemos referencia a un diseño que va a permitir que personas con algún tipo de discapacidad o de avanzada edad puedan interactuar con la web.



A la hora de poner en marcha nuestro proyecto Web, es importante tener bien definida una línea de acción en cada uno de los procesos de desarrollo que lo componen: el diseño, la seguridad, el contenido, el marketing y la accesibilidad Web.

La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales e independientemente de las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web.

Algunos desarrolladores web nunca han oído hablar de la accesibilidad web y no saben que la Web puede ser usada por todas las personas independientemente de que tengan o no tengan una discapacidad. Otros desarrolladores web sí que conocen la accesibilidad web, pero piensan que no es importante porque creen que el número de personas con discapacidad que usan la Web es muy pequeño.

A nivel internacional, en el “Informe mundial sobre la discapacidad” de la Organización Mundial de la Salud y publicado en el año 2011 se indica que “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento”. Y el informe continúa: “En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores”.

Ofrecer una “Versión sólo texto” en un sitio web no es ofrecer accesibilidad web. Muchos desarrolladores web creen erróneamente que un sitio web es accesible cuando se eliminan los colores, las imágenes y otros elementos visuales. Un sitio web puede ser accesible y no tiene por eso que ser “feo y aburrido”. Este es un mito que mucha gente tiene asumido y que es totalmente falso.

En muchos países existen leyes desde hace años que obligan a que los sitios web de las administraciones públicas y de ciertas empresas sean accesibles. Y hasta ya hay precedentes que haberse aplicado sanciones a las empresas que no cumplen con esta ley, por ejemplo: en Australia, en agosto de 2000, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Sidney fue condenado porque su sitio web no era accesible. Y en agosto de 2008, en Estados Unidos, después de un juicio de 2 años, la compañía Target se comprometió a pagar a la Federación Nacional de Ciegos 6 millones de dólares por la falta de accesibilidad de su sitio web.

¿Por qué es importante la “accesibilidad web”?

La Web es una herramienta importante para muchos aspectos de la vida como la educación, comercio, sanidad, entretenimiento, etc. Por ello, es básico que todas las personas puedan acceder e interactuar con la Web de la mejor forma posible. Esto no solo implica a personas con discapacidad, sino que engloba a todas las personas, tengan o no problemas para entender la Web.

Además, la accesibilidad beneficia a la propia web:

Haciéndola más ligera en cuanto a tiempo de carga se refiere y más flexible para mostrarse en diferentes dispositivos y navegadores.

Incrementa el número de potenciales visitantes a la web.

Disminuye los costes de desarrollo y mantenimiento.

Reduce el tiempo de carga de las páginas web y la carga del servidor web.

Aumenta la usabilidad de la página web.

La accesibilidad Web, es una característica importante en el internet, pero en muchas ocasiones ignorada debido al desconocimiento. Si nuestra intención es la consecución exitosa de un proyecto web, será mejor considerar las pautas de accesibilidad Web en las fases de implementación iniciales.

Existen unas directrices de accesibilidad de contenidos web, cuyo cumplimiento determina el grado de conformidad de un site, desde el nivel AAA (el que cumple con más directrices), al A (menos restrictivo) pasando por el AA. Con una programación adecuada, podemos obtener sitios web accesibles para todos, sin que su estética se vea perjudicada.

Además actualmente, el consorcio internacional World Wide Web (W3C) que agrupa a un conjunto de organizaciones, personal a tiempo completo y el público en general, están dedicados a a desarrollar estándares Web. Más de 400 organizaciones son Miembros del Consorcio. El W3C está gestionado conjuntamente por el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT (MIT CSAIL) en los Estados Unidos, el Consorcio Europeo para la Investigación en Informática y Matemáticas (ERCIM) en Francia y la Universidad de Keio, en Japón, y cuenta además con oficinas en todo el mundo, anuncia la creación de un nuevo estándar que ayudará a los diseñadores y desarrolladores Web a crear sitios que cubran de mejor forma las necesidades de los usuarios con discapacidades y de edad avanzada. Construido sobre la creciente experiencia y comentarios de la comunidad, las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.0 mejoran el estándar inicial creado por el W3C para el contenido accesible en la Web y ayudarán a hacer el acceso a la información una realidad a lo largo de todo el mundo”.

Entre los actuales y recientes participantes del Grupo de Trabajo de las WCAG se incluyen: Adobe, AOL, Google, IBM, International Webmasters Association/HTML Writers’ Guild, Microsoft, NIST, SAP y Vision Australia, así como Expertos Invitados de organizaciones de investigación, de accesibilidad, gubernamentales y estandarizadoras en Australia, Canada, Europa, Japón y Estados Unidos de América. Además, el proceso de revisión público tuvo como resultado comentarios de cientos de organizaciones e individuos de todo el mundo.

En definitiva, tener en cuenta la accesibilidad web es muy importante no sólo porque ayuda a que las personas con discapacidad puedan usar la Web en igualdad de condiciones que el resto de personas, sino que proporciona beneficios añadidos como que un sitio web se vea mejor en diferentes dispositivos o que se posicione mejor en los resultados de los buscadores.

Es evidente que el principal motivo para hacer un sitio web accesible, debe ser para que las personas con discapacidad no tengan problemas en su uso, pero que existan otros beneficios secundarios es una buena razón para preocuparse más por la accesibilidad web.

La accesibilidad web no hace que un sitio web sea peor, sino todo lo contrario.

