La surfista María Fernanda Reyes sigue coronando un 2018 espectacular, se impuso en la penúltima fecha del WSL Qualifying Series a la estadounidense Kaitlin Mikkelsen, en el Rincón 50 Surf Fest realizado en las playas de Puerto Rico.

“Estoy súper contenta de haber tenido mejores resultados cada año. Siento que este fue mucho mejor que el año pasado y el próximo será mejor. Este año he cumplido mis objetivos, quedé quinta en el mundial ISA comenzando el año, he ganado torneos internacionales y estoy quinta a nivel internacional, además en Perú he sido campeona nacional por quinto año consecutivo”, nos contó la ‘Negrita’.

“Para mí surfear es placentero, lo hice desde los 5 años. No es un trabajo sino algo que me encanta hacer y me gusta destacarme. Soy súpercompetitiva, entreno porque quiero hacerlo y demostrarle a las personas que me apoyan a siempre”, agregó la integrante del Top Perú.

“Cuando aprendí a surfear, no sabía nadar. No tenía miedo al mar porque mi mamá en verano vendía raspadilla. Sentía que era amiga del mar y eso me hace muy feliz. Cada vez he mejorado en las competencias porque hago lo que tengo que hacer en el agua”, recuerda ‘Mafer’.

María Fernanda Reyes aún tiene pendiente los Panamericanos de surf con el objetivo de poner su nombre en Lima 2019.

“El próximo año voy con todo por los Panamericanos, es una gran oportunidad para todas las generaciones en el deporte por toda la infraestrutura que quedará. El Perú seguirá creciendo, somos un país top donde destacamos en todos los deportes”, puntualizó.

