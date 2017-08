La Universidad Nacional de Trujillo otorgó la distinción de Doctor Honoris Causa al médico egresado de la UNT, Luis Alberto Díaz León, por su ganado prestigio y notables méritos profesionales y académicos en el campo de la salud, reconocidos a nivel internacional.

Díaz León ha impartido catedra docente en diversas universidades tales como: University Of Michigan, University Of North Carolina at Chaped Hill, Medical Collegue of Wisconsin, así mismo desempeña cargos de Consultoría en Dermatología, y cuenta además con publicaciones científicas en diversas revistas médicas de renombre nacional e internacional.

La ceremonia tuvo lugar en el Paraninfo Universitario de la primera universidad republicana del Perú y América, y contó con la asistencia de la alta dirección y miembros de la Facultad de Medicina de esta casa superior de estudios.

Comentarios