Un total de 3,720 programas de estudio de universidades licenciadas y de otras aún bajo evaluación de la Sunedu dejarán de ofertarse al público luego que dichas casas superiores de estudio reconocieran que carecen de las condiciones básicas de calidad.

Así lo informó a la Agencia Andina la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) al explicar que este desistimiento es resultado del sinceramiento de la oferta académica adoptado por las propias universidades.

De acuerdo con la entidad, hay diferentes razones por las cuales una universidad supervisada por Sunedu desiste de enseñar algún programa educativo: no tiene buena infraestructura para la enseñanza, no cuenta con profesores adecuados, no es sostenible con el entorno social y en general no pueden asegurar un servicio educativo idóneo.

Al 13 de diciembre de este año, de acuerdo con Sunedu, 54 universidades con licenciamiento institucional tomaron la decisión de cerrar 1,416 programas educativos, entre pregrado, posgrados y segundas especialidades.

De ese total, 32 universidades son privadas y 22 son públicas y en la mayoría de los casos se trata de programas de maestría.

La idea de poner fin a estos programas reconoce su falta de sostenibilidad en el tiempo y busca además corregir la desigualdad existente entre los programas que se desarrollan en las grandes ciudades y las zonas más alejadas del país.

