La instalación de una moderna planta de tratamiento de agua residual reduciría en su totalidad los malos olores que soporta Trujillo durante la madrugada y parte de la noche.

Actualmente solo el 30% de las aguas residuales son tratadas, mientras que el 70% son arrojadas al mar, así lo afirmó Susana Burmester Silva, integrante de la Comisión Técnica del Agua, del Colegio de Ingenieros del Perú, quien participó del panel fórum denominado “Manejo de residuos sólidos y Calidad del agua”, organizado por la oficina de Relaciones y Cooperación Internacional de la Universidad César Vallejo el día 24 de abril del presente año.

“Una ciudad como Trujillo que tiene mucho futuro necesita ya un sistema moderno de tratamiento de agua, el cual sea sostenible, no podemos seguir contaminando los ríos y mucho menos el mar, pues las descargas de agua sin ningún tratamiento previo no solo contaminan las playas de uso recreacional, sino también los productos hidrobiológicos existentes en él”, indicó Burmester Silva, ingeniera química de profesión, quien dio a conocer un interesante proyecto desarrollado en Madrid, denominado: “Tratamiento saludable del agua residual Urbana”, el mismo que beneficio a más de 900 mil habitantes.

“Con el agua tratada que asciende a más del 90% se riega ahora los diferentes parques de España. Además no solo es sostenible con el medio ambiente sino que también genera energía para el buen funcionamiento de la planta”.

El panel fórum “Manejo de residuos sólidos y Calidad del agua”, contó también con la activa participación de los representantes del Institute for Training and Development (ITD) de la ciudad de Massachussetts. Ashley Eaton, Tom Akin, Jason Johnson y Timothy Randhier quienes disertaron el tema: “Conservation for sustainability in the Connecticut River Watershed” – (Conservación Orientada a la Sostenibilidad de la Cabecera del Río Connecticut).

“Este instituto de capacitación y desarrollo conocido como ITD es una organización sin fines de lucro, fue creada en 1985 con la finalidad de ofrecer diversos programas y experiencias de aprendizaje que generen impacto en la vida de las personas, el desarrollo de las sociedades, comunidades y países”, indicó la jefa de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional de la Universidad César Vallejo, Lylí Gastañadui Ybañez.

Los visitantes extranjeros y a su vez integrantes del ITD no solo dominan o desarrollaron temas relacionados a la educación, salud pública, desarrollo sustentable, agricultura o economía, también ofrecieron becas a aquellos profesionales peruanos, mexicanos y uruguayos que tengan cierta trayectoria en el área medioambiental a través de la investigación y desarrollo de proyectos.

El Director del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes, junto a William Anaya Hilario, Coordinador de Gestión operativo de los Recursos Hídricos (ANA), Mercedes López García, Vicerrectora de Investigación y Calidad de la UCV, y Eduardo Pisfil de los Ríos, Director Ejecutivo del Instituto del Reciclaje, disertaron interesantes temas como: “Gestión de riesgos de desastres”, “Calidad de los recursos hídricos y residuos sólidos”, “Manejo de residuos sólidos”.

