Trailer: Negra Navidad

Sinopsis:

Justo a tiempo para las fiestas navideñas llega una versión actual de un clásico del terror de culto, cuando un asesino en una universidad se enfrenta a un grupo de amigas de una hermandad. Hawthorne College se está calmando para las vacaciones.

Pero cuando Riley Stone (Imogen Poots, Green Room) y sus amigas de Mu Kappa Epsilon: la atleta Marty (Lily Donoghue, Jane the Virgin), la rebelde Kris (Aleyse Shannon, Charmed) y la entusiasta de la comida Jesse (Brittany O’Grady , Fox’s Star) se preparan para celebrar las fiestas navideñas, un acosador con máscara negra empieza a matar a las mujeres de la hermandad una por una.

A medida que aumentan los cadáveres, Riley y sus amigas comienzan a preguntarse si pueden confiar en cualquier hombre, incluyendo al novio de Marty, Nate (Simon Mead, Same But Different: A True New Zealand Love Story), el nuevo interés amoroso de Riley, Landon (Caleb Eberhardt, Mozart in the Jungle) o incluso el querido maestro de clásicos el Profesor Gelson (Cary Elwes).

Quien sea el asesino, está a punto de descubrir que las jóvenes de esta generación no serán víctimas de nadie.

Director:

Sophia Takal

Comentarios