La compañía japonesa SNK reveló los 20 videojuegos que incluirá su NEOGEO Arcade Stick Pro, su nuevo control arcade y consola de videojuegos en uno.

El dispositivo incluirá videojuegos de clásicas sagas como The King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting, entre otros, y será compatible con otros productos de SNK.

En un comunicado, la compañía dijo que su NEOGEO Arcade Stick Pro puede usarse como control para el NEOGEO Mini, que salió hace unas semanas al mercado, y para títulos de PC.

La marca adelantó que tiene planes para distribuir su NEOGEO Arcade Stick Pro a nivel mundial, pero no ha revelado ni la fecha de lanzamiento tentativa ni el precio que tendrá.

Estos son los 20 videojuegos que traerá la NEOGEO Arcade Stick Pro:

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master’s

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

