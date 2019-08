Jürgen Klaric, uno de los influenciadores más importantes a nivel Mundial y uno de los 10 más relevantes en Hispanoamérica llegará a nuestra ciudad este 13 de febrero con su nueva conferencia Conéctate con el dinero.

El influenciador se ha convertido en uno de los investigadores del comportamiento humano más jóvenes. Lo acompaña un equipo humano muy experimentado y armado de avanzada tecnología, lo que le permite potencializarse en el conocimiento de la mente humana para procesos de ventas y de felicidad.

“El problema de la pobreza no es un tema físico si no mental. ¿Sabías que el 78% de los Hispanos tenemos miedo al dinero y es por eso que no logramos ser exitosos y felices?. ¿Has sentido que cada vez que trabajas y trabajas pero no logras acumular riqueza y tampoco estabilidad emocional y felicidad?”, dijo Jürgen Klaric.

Todas estas preguntas y más serán respondidas en un encuentro titulado “Conéctate con el Dinero” que tendrá lugar en el Hotel Costa del Sol, al término del cual, el asistente se llevará 8 tips para implementar de forma inmediata y simple.

“En este taller enseñaré 8 hábitos indispensables que investigué durante años y probé que pueden aplicarse a cualquier aspecto de sus vida. Gracias a estos hábitos es que ha logrado que muchas empresas sean exitosas, tener una familia hermosa, próspera y honorable; los cuales son el pilar más importante de la felicidad”, refirió Jürgen, destacando que la mente y sus miedos pueden ser sus mejores amigos si saben cómo funcionan y cómo gestionarlos.

