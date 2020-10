Nuevas tendencias para reactivar el sector de hotelería, turismo y gastronomía serán analizadas en congreso internacional

Reconocidos expertos y académicos nacionales e internacionales participarán del “Congreso Internacional de Turismo, Hostelería y Gastronomía” organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola – USIL, el 5 y 6 de noviembre, con el objetivo de analizar la nueva realidad poscovid-19 de estos sectores para reinventarse y responder interrogantes sobre cómo redefinir los servicios y cómo utilizar la tecnología en favor de estas industrias.

Como se sabe, la pandemia ha afectado fuertemente a este sector que representa casi el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y es considerado el tercer generador de divisas para el país, el cual se esperaba que este año llegaría a los US$ 7,000 millones.

Sin embargo, el Ministerio Comercio Exterior y Turismo de Perú estimó que en el primer semestre 2020 la llegada de visitantes extranjeros disminuyó 61.2% mientras que la Cámara de Nacional de Turismo (Canatur) calcula que se han perdido 650 mil empleos formales y cerca de 3,5 millones de empleos indirectos, además prevé que hasta fin de año la caída del turismo receptivo será superior al 70%.

Frente a esta realidad, el congreso internacional de Turismo, Hostelería y Gastronomía busca analizar el gran reto que demanda reactivar este sector y proponer salidas basadas en el uso de las nuevas tecnologías, procesos de innovación, así como en nuevas y exitosas experiencias.

Las ponencias se han dividido en tres ejes temáticos: 1) Innovación 2) Tecnología y Big Data, y 3) Nueva experiencia del cliente.

Entre los panelistas internacionales destacan:

– Kaye Chon (Hong Kong), Dean of School and Chair Professor of Hotel and Tourism Management at the Hong Kong Polytechnic University.

– Jeff Hickman (Estados Unidos), master in Tourism and Hospitaly Management, Manager Disney College & Int’l Recruitment – Walt Disney World.

– Natalia Bayona (Colombia), director of Innovation, Digital Transformation and Investments at World Tourism Organization.

– Jesús Hernández (España), CEO de A04Media.

– Sitara Ahmed (Emiratos Árabes Unidos), cluster senior Sales Manager at Jumeirah Group Specialist in International Hospitality Management

Asimismo, entre los ponentes peruanos se encuentran: Diego Arbulú, CEO y fundador de Turismoi; Lynn Mora, fundador de Travelecto; Juan Carlos Verme, fundador y CEO de Civitano; entre otros profesionales del sector.

