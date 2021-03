Recomendaciones para ayudar a nuestros hijos en el inicio de clases 2021

Desde la llegada de la Covid-19 al Perú, el sector educativo tuvo que adaptarse a la modalidad remota. Y, todo indica que, en el 2021 la modalidad virtual seguirá imperando. Esto obliga a padres e hijos a prepararse para asumir los retos del año escolar de la mejor manera.

“Los padres deben elaborar un horario que permita a sus hijos realizar diversas actividades (no sólo académicas) con el fin de evitar de que los niños se estresen por la continuación de la educación remota con la se ven restringidos a la socialización entre compañeros pudiendo ocasionar ansiedad, inseguridad y temores”, recomendó Velia Vera Calmet, psicóloga de la UCV.

En esta línea, Vera Calmet brinda algunas sugerencias para que los padres preparen a sus hijos para que el retorno a clases:

Establecer un lugar específico para que nuestros hijos desarrollen sus labores académicas, así como los materiales a usar en cada clase.

El espacio destinado para el desarrollo de las clases virtuales debe estar libre de ruidos y distractores, para que no interfieran en el desarrollo de las clases. Dicho espacio debe estar bien iluminado y ventilado, sobre todo en esta temporada de temperaturas altas.

Si hay dos o tres niños en casa, cada uno debe tener su propio ambiente de trabajo. De esta forma cada niño escuchará su clase, sin interrupciones o interferencias.

La supervisión por parte de los padres es fundamental para que los escolares -sean niños o adolescentes- puedan cumplir con sus deberes académicos y así evitar que se distraigan realizando otras actividades (videojuegos en línea o conversaciones en línea).

Es muy importante que luego de terminar las clases remotas nuestros hijos desarrollen actividades o tengan espacios de distracción una o dos horas antes de realizar sus tareas. Así no se cargarán solo de actividades académicas.

“El niño o adolescente debe ser consciente que, así como hay exigencia para la parte académica, también son necesarios los momentos de esparcimiento. Los padres deben involucrarse más en las actividades de sus hijos; y acompañarlos para que no desarrollen estrés, ansiedad o angustia por no saber desarrollar una tarea o no entender una clase. Se debe hacer un trabajo en equipo”, indicó Velia Vera Calmet.

Para la profesional de la salud mental, la forma de cómo los niños y adolescentes afronten el presente año escolar dependerá mucho de cómo los padres los motiven; del respeto a los horarios que se establezcan para las diferentes actividades y del acompañamiento en sus tareas.

“La mejor manera de motivar a nuestros hijos es haciéndoles sentir que creemos en ellos, que estamos a su lado, que a pesar de las dificultades están sus padres para ayudarlos. Las frases que debemos usar para empoderarlos son: “tú puedes”, “estoy aquí para apoyarte”, “intentémoslo de nuevo”, “felicitaciones”, “lo lograste”; estas palabras empujarán a nuestros hijos a hacer la cosas no por recibir algo, sino porque realmente ellos se sienten capaces de poder lograrlo”, enfatizó Vera Calmet.

