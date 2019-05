Razones por las que los niños rayan las paredes y lo que debes hacer

Las paredes pueden convertirse en un gran lienzo para los niños, un lugar muy atractivo, pues ven un espacio muy grande en donde pueden expresar su creatividad, un área que los motiva a pintar. Es una forma que tienen de manifestar su lenguaje, lo que piensan, sus sentimientos, lo que está a su alrededor.

Y generalmente cuando tu pequeño comienza a realizar algunos trazos no le explicas que esto solo se debe de realizar en cuadernos, libros para colorear u otro objeto que se preste para dicha actividad. Por lo tanto él no verá ningún problema en realizar algunos trazos en la pared, no sabe que eso es incorrecto, solo ve la oportunidad de colorear.

Hay que entender que el rayar la paredes es un fenómeno que responde a una etapa habitante de la cueva del desarrollo en los niños. Los garabatos son un precursor de la escritura cursiva.

Es común que a la mayoría de los niños les gusta pintar y realizar diferentes dibujos, esto además de ayudarlos en su imaginación, les sirve para mejorar y desarrollar su motricidad fina (el movimiento de sus dedos). Una de las actividades más normales que llegan a realizar en algún determinado momento es rayar las paredes. Esto probablemente es una actividad que te disgusta, sin embargo aunque sea difícil debes mantener la calma.

Por otro lado, es bueno conocer que los psicólogos, plantean que existen tres posibles razones que explican el por qué de esta situación.

a. Llamar la atención:

Un niño con falta de cariño o apoyo en casa, busca de alguna u otra forma llamar la atención de sus padres, sin tener en cuenta que lo hagan sea bueno o malo.

b. Padres permisivos:

Los límites son muy importantes durante el crecimiento de nuestros hijos, ya que la falta de estos le permite hacer lo que quieren, justificando las conductas inadecuadas que tienen.

c. Descubriendo cosas nuevas:

Durante los 2 y 3 años, nuestros hijos buscan descubrir cosas nuevas a través del tacto, sintiendo texturas nuevas. Y es la edad en la que demuestran su lenguaje, una forma de comunicar sus pensamientos y sentimientos de lo que lo rodea.

Aunque esta última teoría es la más usada por los especialistas, ellos nos dicen que siempre es bueno que nuestros hijos experimenten cosas nuevas pero dándoles límites y normas.

Por lo mismo, los padres tenemos que ser observadores de las diferentes conductas y hábitos dentro de la convivencia familiar, desde ellos como autoridad del hogar hasta el(la) menor de la familia.

Respecto a esta ultima razón, podemos ver que, al estar en la etapa de descubrir cosas nuevas, el lado beneficioso es que las habilidades motoras gruesas y finas, permitirán que el menor pueda realizar diversas formas de forma deliberada, lo que en el futuro se traducirá en la capacidad de escribir en letras reconocibles y palabras, es decir, escritura en la pared ayuda a un niño a desarrollar la fuerza en su parte superior del cuerpo, la mano y la muñeca, que le ayuda a desarrollar la coordinación de otras habilidades tales como cortar con tijeras.

Pero, ¿qué hacer cuando los niños pintan o rayan las paredes?

No es conveniente que te enojes y te exaltes cuando veas que tu niño rayo la pared, pues cuando estamos molestos solemos decir cosas inapropiadas, probablemente al ver esta escena querrás gritarle y regañarlo con mucha severidad, él solo quería realizar un dibujo, imagina su sonrisa y la alegría de mostrarte una sorpresa y de repente le apagas su ilusión con tus gritos y enojo. Mantén la calma, conversa con él y dile que te agrada que realice dibujos, pero que la pared no es un lugar en donde se debe pintar.

Si quieres que exprese su creatividad y no interferir en su desarrollo, una opción es crear espacios diseñados para dibujar, como puede ser una pizarra, pliegos de papel sobre la superficie y utilizar materiales lavables o hasta puedes destinar una pared en su habitación para que pueda rayarla sin el temor a ser castigado, pues a través de esta actividad se puede observar la madurez motriz, cognitiva y emocional de tu niño.

Cómprale diferentes materiales, como crayones, acuarelas, pintura, entre otros. cuadernos y libros para iluminar, utiliza un pintarrón, pizarrón o una tabla en donde pueda pintar.

También es bueno involucrar al niño en el espacio asignado o habilitado para sus actividades, explicándole cuáles son las zonas en las que puede dibujar y que ayude en la tarea de limpieza, ya que es importante ponerle límites y reglas.

Recuerda que la comunicación con tu hijo es muy importante, a través del ejemplo y con una adecuada comunicación, enséñale que acciones son correctas y cuáles no, explícale primero las cosas, de esta manera tendrás más elementos para guiarlo de una mejor forma y llamarle la atención cuando sea necesario.

