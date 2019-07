El golfista peruano Luis Fernando Barco se ubicó en el tercer puesto del Latin America Amateur Championship LAAC 2019 realizado en Casa de Campo, República Dominicana y fue el mejor exponente sudamericano posicionado. .

Por su parte Álvaro Ortiz con una tarjeta con 66 golpes, para un global de 274 golpes (-14), se alzó con el título, el primero en la historia del golf mexicano, Ortiz será el primer aficionado mexicano en jugar el torneo más prestigioso del mundo como es el Masters de Augusta, que se jugará del 11 al 14 de abril del presente año, en el mítico campo del Augusta National Golf Club.

La quinta edición del mayor torneo de los aficionados se realizó en la paradisíaca cancha de Teeth of the Dog, diseñada por el afamado Pete Dye, en República Dominicana. Allí estuvieron los 108 mejores golfistas amateurs de la región.

Gracias a su posición en el Ranking Mundial de Golfistas Aficionados (WAGR por sus siglas en inglés), Luis Fernando Barco, Julián Périco, Patricio Freundt-Thurne, Santiago Zubiate y Smith Gálvez , quien proviene de la Cancha de Golf Pública de San Bartolomé, participaron de este gran torneo.

Cabe recordar que las actuaciones más importantes de jugadores peruanos en el LAAC, las han tenido el propio Barco quien ocupó la tercera posición en el año 2016 en este mismo campo, y Julián Périco que consiguió la cuarta posición en el año 2017 cuando el evento se jugó en Panamá.

El ganador del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters en el Augusta National Golf Club en 2019, así como una exención total para participar en The Amateur Championship, the US Amateur Championship y cualquier otra competición amateur de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) para la que sea elegible.

