La delegación peruana conquistó el título del Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud 2017, que se celebró en Luque (Paraguay), superando a Argentina y Brasil.

Perú ganó un total de 17 medallas: 7 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Fernanda Herrada y Rodrigo Mandujano (Sub 8), Fiorella Contreras (Sub 10), Diego Flores (Sub 12), Aleyla Hilario (Sub 16), Antonella Romero y Brian Escalante (Sub 18) ganaron el oro.

En esta modalidad, Stephanie Puppi logró el quinto puesto en la Sub 18; Daniela Quintana el sexto lugar en la Sub 14; y Jorge Laguna el noveno lugar en la Sub 12. Iván Araoz y Laura Huayhuas también fueron parte del Top Ten en su categoría.

En el blitz, Stephanie Puppi logró la medalla de oro en la categoría Sub 18 Damas luego de una gran actuación. Andrea Campos (Sub 16) y Sebastián Chauca (Sub 12), también del Colegio Claretiano, ganaron la medalla de bronce en el Blitz.

El Maestro FIDE Jorge Pacheco, su hijo el Maestro FIDE Garri Pacheco y el profesor Diego Villanueva, resaltaron el esfuerzo de sus dirigidos.

La Copa Latinoamericana de Ajedrez 2018 se realizará del 29 de enero al 4 de febrero del próximo año en el Colegio Claretiano.

