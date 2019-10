OPPO es una marca china de celulares que no se queda atrás a la hora de innovar y el Reno Ace es muestra de ello.

Se trata de un celular que es capaz de cargarse totalmente en 30 minutos gracias a la tecnología SuperVOOC 2.0 Flash Charge que permite pasar energía a 65W. En cinco minutos es posible cargar un 27% de los 4,000 mAh de batería.

El OPPO Reno Ace tiene además cuatro cámaras posteriores, el procesador de ocho núcleos Snapdragon 855+, hasta 12GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento.

Otro detalle importante es la pantalla: AMOLED de 6.5 pulgadas full HD+ con una taza de refresco de 90Hz.

Lo que hace más valioso a lo último de OPPO es su precio. Así cuestan sus configuraciones en China.

8 GB RAM + 128 GB por 3,199 Yuan (US$ 449)

8 GB RAM + 256 GB por 3,399 Yuan (US$ 477)

8 GB RAM + 256 GB (Gundam Edition) por 3,599 Yuan (US$ 505)

12 GB RAM + 256 GB por 3,799 Yuan (US$ 533)

Comentarios