La compañía finlandesa HMD, que cuenta la licencia de Nokia, anunció en Barcelona cuatro nuevos teléfonos para competir en todas las gamas, estos son el anticipado Nokia 9 PureViewacompañado de los Nokia 4.2, Nokia 3.2 y el Nokia 1 Plus.

Nokia 9 PureView:

Se trata del primer smartphone del mundo que cuenta con cinco cámaras traseras con óptica ZEISS, se trata de una combinación de dos sensores de color y tres monocromáticos que Nokia asegura son capaces de captar hasta 10 veces más luz que un solo sensor de color del mismo tipo.

Todas las imágenes tomadas por el Nokia 9 PureView serán HDR, las fotos de 12 MP de este equipo se ven beneficiadas por el Snapdragon 845 y un procesador dedicado a las imágenes, la fecha de lanzamiento es en marzo y el precio sugerido es US$ 699.

Nokia 4.2:

Es un teléfono compacto con el procesador de ocho núcleos Snapdragon 439 que estrena en Nokia el botón Google Assistant.

Se trata de una propuesta económica de Nokia con doble cámara trasera (13 MP + 2 MP) y notch para selfies con cámara de 8 MP.

La fecha de lanzamiento es en abril y el precio sugerido a US$ 169.

Nokia 3.2:

Apuesta fuerte por la batería, con HMD catalogándola como una de “dos días de duración”. El Nokia 3.2 tiene una pantalla HD+ de 6.26” con el Snapdragon 429 como su cerebro. También incorpora un botón dedicado para Google Assistant.

Fecha de lanzamiento en abril y precio sugerido a US$ 139.

Nokia 1 Plus:

Se trata de un smartphone con la edición liviana de Android, Android Go, se trata de uno de los primeros móviles con Android 9 Pie Go Edition. Una propuesta para la gama de entrada con el procesador Mediatek MT6739WW con cuatro núcelos a 1.5Ghz.

Fecha de lanzamiento en marzo y precio sugerido a US$ 99.

