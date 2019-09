Netflix planea estrategia para combatir a Disney+

Netflix está tomando nota de todo los anunciado por Disney+ para reformular su estrategia brindada hasta el momento y el caso más sonado es el de la emisión semanal de los capítulos de las series.

Disney ha afirmado que lanzará cada semana, y con una programación especial, los capítulos de sus series originales para generar un mayor enganche de sus suscriptores. Netflix, quien emite sus temporadas de golpe, quiere probar el mismo sistema y ya prevé cambios al respecto.

Existirán dos series que funcionarán como “conejillo de indias” a la plataforma: The Great British Bake Off y Rythm & Show. Por el momento, no habrá más series bajo este formato, por lo que no debería extenderse el pánico (por ahora). Los demás programas seguirán llegando por completo.

HBO y Hulu emiten semanalmente sus producciones originales, pero, al parecer, Netflix teme de Disney+. De todas formas, esto ayudaría a fidelizar a sus suscriptores, evitar la pérdida de televidentes y llegar a un mayor número de personas.

