La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realizaron un operativo para retirar a las unidades de carga pesada estacionadas cerca al Mercado Zonal Palermo.

Personal de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Subgerencia de Fiscalización de Transporte y Transito y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), llegaron hasta las avenidas Ricardo Palma, Joaquín Olmedo y José María Eguren para sancionar a aquellas unidades de carga pesada que se encontraban en el lugar.

Esto a mercede de la Ordenanza Municipal N° 009-2018-MPT, que aprueba el “Reglamento de Zonas y Vías de Restricción de Transporte de Mercancías y de Pasajeros al Continuo Urbano de Trujillo”, esta medida, señala que en el primer anillo vial el horario de descarga es de 10:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. Mientras que en el segundo anillo, el horario permitido para la descarga de mercadería es desde las 9:00 p.m. a las 8:00 a.m. y aquellos vehículos estacionados en el tercer anillo de la ciudad es a partir de las 9:00 p.m. hasta las 9:00 a.m.

Durante el operativo, se logró infraccionar a 8 camiones y 2 tráilers que infringían la normativa y a quienes se les procedió a sancionó con la infracción G10 por incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido que tiene una sanción pecuniaria correspondiente al 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Por otra parte, la gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la MPT, Jessica Flores Flores, explicó que se viene trabajando en la modificación de la ordenanza 009 a fin de permitir sancionar a los comerciantes quienes, en muchas ocasiones, son los que exigen la entrega de su mercadería fuera de las horas establecidas.

‘Nos estamos planteando la posibilidad de modificar la ordenanza para también sancionar a los comerciantes que exigen se les descargue fuera del horario. Estamos trabajando con Desarrollo Económico Local ya que es el área encargada de emitir dicha modificación que cuenta, desde ya, con el apoyo de nuestra gerencia’, indicó la funcionaria.

Comentarios