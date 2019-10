La posibilidad que entre tres mil a cinco mil ambulantes ocupen temporalmente áreas feriales, durante un mes, evitando que invadan las avenidas España, Eguren y Los Incas o calles como Sinchi Roca y alrededores por la campaña de navidad y año nuevo, dio a conocer el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto.

“Este año no vamos a permitir ningún tipo de invasiones en la vías. Han surgido varias alternativas para que puedan ir a trabajar”, dijo, adelantando también que este mes se erradicará a los ambulantes que están ocupando Sinchi Roca y calles aledañas.

Esta será la tercera intervención edil para seguir poniendo orden en la ciudad. Primero se actuó en av. España y luego en César Vallejo, altura del mercado Zonal (ex Mayorista).

Respecto a las ferias, indicó que se está viendo el uso de áreas utilizadas para ello en Mansiche, av. Gerónimo de la Torre (explanada junto al coliseo Gran Chimú), el exterminal terrestre Santa Cruz y la cochera junto a Proind, que se gestiona ante el Gobierno Regional.

Estas ferias podrán funcionar del 6 de diciembre al 6 de enero. Luego deben desocupar las áreas. “Vamos a limpiar el terreno del exterminal terrestre y habilitaremos el espacio para recibir temporalmente a ambulantes inscritos a través de asociaciones”, señaló. La autoridad edil recalcó que fue elegida para administrar la ciudad “para poner orden, no para mantener el status que había”. Creo que estamos cumpliendo, pese a que se debe adoptar medidas que no son muy populares, añadió.

Con los formales de Sinchi Roca y periferia la municipalidad está trabajando desde la gerencia de Desarrollo Económico habiéndolos notificado oportunamente para que no saquen cosas a vender en las veredas. “Creen que las veredas o las pistas les pertenecen y eso no es así. Vamos a implantar el principio de autoridad, Trujillo no puede seguir en esas condiciones. Si no cumplen tendremos que aplicar similares medidas como las ocurridas en av. España”, remarcó.

