Las Fintech y sus retos en Perú según ASBANC

El término “Fintech” deriva de las palabras “finance technology” y se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de Internet, Redes sociales y Aplicaciones para celulares. De esta manera prometen que sus servicios sean menos costosos y más eficientes que los que ofrecen la banca tradicional.

Estas empresas financieras operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compras y venta de títulos financieros, así como asesoramiento financiero.

Las áreas en las que se desenvuelven son:

Pagos y remesas.

Préstamos.

Gestión de finanzas empresariales.

Gestión de finanzas personales.

Crowdfunding (financiamiento de proyectos).

Gestión de inversiones.

Seguros.

Educación financiera y ahorro.

Soluciones de scoring, identidad y fraude.

Trading y mercados.

Estas entidades resultan atractivas principalmente para el segmento conformado por personas jóvenes, millenials, ya que la mayoría de ellas están vinculadas a tecnologías relacionadas con dispositivos móviles, y generalmente, no hay necesidad de ir a una sucursal para llevar a cabo algún trámite; por lo que son innovadoras y flexibles al público.

Según Finnovista, en su edición Fintech Radars 2017 identificó 47 startups Fintech que operan debidamente agremiadas, en Perú.

El mercado peruano es un claro ejemplo de cómo el avance de la penetración los smartphones, el uso de servicios digitales por amplios segmentos de la población y el bajo coste de las tecnologías están impulsando la aparición de emprendimientos tecnológicos que ofrecen productos y servicios financieros altamente innovadores (Fintech) que amenazan a banca y al sector financiero tradicional. En este primer estudio del ecosistema Fintech peruano hemos identificado a 47 startups Fintech que cubren un amplio de servicios y productos financieros. Estas 45 startups posicionan a Perú como el tercer país en número de startups Fintech de la región andina, después de Colombia (70) y Chile (67), y por delante de Ecuador (31). En términos de América Latina, Perú se posiciona como el sexto en importancia de su ecosistema de innovación Fintech.

La nueva edición de Fintech Radar Perú de Finnovista, indica que el mercado peruano es un claro ejemplo de cómo la penetración los smartphones, el uso de servicios digitales por cada vez más personas y el bajo costo de las tecnologías están impulsando la aparición de emprendimientos tecnológicos que ofrecen productos y servicios financieros altamente innovadores.

De acuerdo con el Boletín Semanal de Asbanc, se destaca que si bien un grupo de startups fintech han alcanzado un elevado nivel de desarrollo, medido como número de clientes, ingresos o financiación levantada, otras startups aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y, al igual que en otros países de la región, el ecosistema enfrenta varios retos como la captación de inversión y talento, ganar la confianza del público e impulsar un entorno regulatorio propicio para este tipo de negocios.

El Fintech Radar de Perú nos muestra que en el país se ha identificado el segmento de Préstamos en línea (lending) como el segmento fintech con mayor presencia en Perú, concentrando el 24% del total de startups identificadas. Le sigue, el segmento de Pagos y remesas (payments and remittances) que congrega al 21%, el segmento de comercio y mercados (trading & markets) con un 11%, y más atrás se tiene a los segmentos de financiamiento colectivo (crowdfunding) y gestión de finanzas empresariales (enterprise financial management), los dos con un 9%; seguido por los segmentos de tecnologías empresariales para 5 instituciones financieras (enterprise technologies for financial institutions), Ahorros (savings) y Calificación Crediticia Alternativa (alternative scoring), cada uno de estos segmentos agrupando un 6% de las startups identificadas”, detalla.

En el país se ha identificado el segmento de Préstamos en línea como el segmento fintech con mayor presencia en Perú, concentrando el 24% del total de startups identificadas. Le sigue, el segmento de Pagos y remesas que congrega al 21%.

Los segmentos con menos startups identificadas son el de Seguros (insurance) y el de Gestión de Finanzas Personales (personal financial management) agrupando cada uno solamente al 4% de las startups fintech peruanas.

Finalmente, el informe resalta que el ecosistema fintech peruano se encuentra en pleno crecimiento y que durante los próximos meses y años aparecerán más actores, pero antes de que estas startups tengan un despegue disruptivo, se requiere promover una regulación migable, que les permita atender a segmentos de la población y pequeñas empresas que hoy no están siendo atendidos.

Es importante indicar que las fintech, al centrarse en mejorar la experiencia del cliente, deben contar con un entorno conveniente para seguir desarrollándose, de modo que es preciso evitar establecer o dictar normas que les representen costos regulatorios importantes, y que eventualmente puedan inhibir su desarrollo. Así, es necesario que reguladores monitoreen la evolución de los emprendimientos tecnológicos relacionados con el sistema financiero, mapeando los riesgos implícitos, de modo que se les gestione de forma adecuada y oportuna.

Todo esto en beneficio de los usuarios, clientes de éste tipo de financiamiento que cada vez demuestra estar en una tendencia de crecimiento y por lo mismo ya forma parte importante en la economía de nuestra sociedad peruana.

