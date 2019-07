Lanzarán el Sega Genesis Mini con 40 videojuegos clásicos

La compañía japonesa Sega anunció que la Genesis Mini, reedición de su clásica consola de videojuegos, se lanzará al mercado el próximo 19 de septiembre e incluirá 40 títulos instalados en el dispositivo.

El Sega Genesis Mini -mostrado en el Sega Fes 2019 de Tokio- se venderá a 80 dólares e incluirá dos controles para juego cooperativo/competitivo local.

Si bien el dispositivo incluirá 40 videojuegos clásicos de la consola, Sega solo ha anunciado diez de ellos: Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast y Gunstar Heroes.

Cabe mencionar que el listado de videojuegos será distinto para Japón, Europa y Estados Unidos, como ya ha ocurrido con reediciones de otras consolas clásicas, como Super Nintendo y PlayStation.

Según el portal Kotaku, Sega ha aclarado que esta reedición no está a cargo de AtGames, que estuvo detrás de la producción del cuestionado Sega Genesis Flashback. Además, informó que el estudio M2 está a cargo de los ports.

