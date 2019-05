Huawei busca presentar su dispositivo con pantalla plegable en el MWC de Barcelona

Huawei planea llamar nuestra atención, con un anuncio interesante para el siguiente Mobile World Congress en Barcelona.

Hablamos de un dispositivo de pantalla plegable, al estilo del Samsung Galaxy F mostrado en San Francisco, pero con 8 pulgadas de tamaño. El partner estratégico para lograr esta hazaña es BOE, la marca de paneles responsable de las pantallas en la nueva línea “Mate 20” en todas sus categorías.

Este dispositivo, según el portal ET News, ya habría sido presentado a ejecutivos en Kore para proceder a la homologación de la banda 5G, servicio que comenzará a desplegarse en Asia en la primera parte del 2019.

“Podemos confirmar que este dispositivo plegable soportará 5G. No podemos dar más detalles respecto a las especificaciones, diseño u otro detalle, pero luce más completo de lo que hubiéramos esperado”, confirmó una fuente consultada por la publicación.

Este plus le dará ventaja frente al equipo de Samsung, pues el nuevo chipset 9820 no contará con soporte para esta red de alta velocidad y baja latencia, la publicación también afirma que ya existe un producto final, y no solo un prototipo.

En principio, este dispositivo ha sido presentado para hacer las pruebas respectvas de conectividad 5G en Korea, y podría ser comercializado en la primera parte del año, luego de la presentación en Barcelona.

